La vie est peut-être née plus tôt sur Mars (que sur Terre)

C’est ce que suggère une nouvelle recherche de l’Université de Copenhague qui montre qu’il y a environ 4,5 milliards d’années sur Mars, il y avait les conditions et les molécules organiques nécessaires à l’émergence de la vie.

Les molécules organiques qui ont permis l’émergence de la vie étaient présentes sur Mars il y a environ 4,5 milliards d’années. Ceci est suggéré par une nouvelle recherche de l’Université de Copenhague qui vient d’être publiée dans la revue faisant autorité Avance scientifiqueselon laquelle Mars aurait eu des conditions propices à la vie bien avant la Terre.

Notre planète, comme Mars, fait partie du Système Solaire Intérieur, c’est-à-dire l’espace qui va du Soleil à la ceinture d’astéroïdes, constitué des quatre planètes rocheuses (Mercure, Vénus, Mars et la Terre) qui, suite à leur formation, ils ont subi une phase de bombardement par un flux de matériel astéroïde et/ou cométaire. Mais alors que la tectonique des plaques de la Terre a effacé toute preuve de ce qui s’est passé au cours des 500 premiers millions d’années de l’histoire de notre planète, sur Mars, qui n’a pas de tectonique des plaques mais une surface stationnaire, la planète a conservé une grande partie de ces roches.

A travers l’analyse de 31 météorites martiennes trouvées sur Terre, les auteurs de l’étude ont tenté de répondre à une série de questions fondamentales sur leur origine. Par exemple, il n’avait jamais été déterminé jusqu’à présent si ces fragments antiques provenaient du système solaire interne ou externe, ou s’ils transportaient de la matière organique qui aurait pu permettre à la vie de se développer.

À l’aide de mesures extrêmement précises des isotopes du chrome, les chercheurs ont identifié les météorites comme étant des chondrites carbonées du système solaire externe. Sur la base de la prévalence de telles roches sur Mars et du fait que la glace représente généralement 10% de leur masse, les auteurs ont calculé que ces anciens impacts apportaient suffisamment d’eau au sol martien pour couvrir la planète entière d’au moins 300 mètres et peut-être jusqu’à à un kilomètre. En plus de l’eau, ces astéroïdes glacés du système solaire externe sont connus pour avoir transporté des molécules organiques telles que des acides aminés dans le système solaire interne. « Ces composés sont utilisés lorsque l’ADN et l’ARN forment des bases qui contiennent tout ce dont une cellule a besoin», ont précisé les universitaires.

« Tout cela s’est produit au cours des 100 premiers millions d’années de l’évolution de Mars – L’auteur principal de l’étude, le professeur Martin Bizzarro du Centre de formation d’étoiles et de planètes de l’Université de Copenhague, a expliqué dans un communiqué. Un autre aspect intéressant est que les astéroïdes transportaient également des molécules organiques qui sont biologiquement importantes pour la vie.”.

Cependant, si les conditions sur Mars étaient peut-être idéales pour l’émergence de la vie, on ne peut pas en dire autant de la Terre. « Après cette première étape, quelque chose de catastrophique s’est produit pour la vie potentielle sur Terre – a ajouté Bizzaro – . En fait, on pense qu’il y a eu une gigantesque collision entre la Terre et une autre planète de la taille de Mars. C’était une collision énergétique qui a formé le système Terre-Lune et anéanti toute vie potentielle sur Terre en même temps.”.

Pris ensemble, ces résultats suggèrent que la vie avait probablement plus de chances de prospérer sur Mars que sur Terre pendant les premières années de la formation du système solaire interne.