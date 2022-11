Épique et fantaisie avec PlayStation Plus : profitez de ces super jeux RPG sur PS4 et PS5

PlayStation Plus, le service de jeux vidéo à la demande de PlayStation pour PS4 et PS5, continue de recevoir d’excellentes nouvelles qui élargissent considérablement son catalogue. Sans aller plus loin, les abonnés de ce mois de novembre aux modalités Extra et Premium reçoivent une sélection de titres de haute volée avec des noms tels que The Elder Scrolls V : Skyrim – Special Edition, What Remains of Edith Finch, Chorus, Oddworld : Soulstorm – Enhanced Edition , Tom Clancy’s The Division 2 ou Tom Clancy’s Rainbow Breakpoint, entre autres.

De leur côté, les utilisateurs Premium peuvent désormais profiter des différents volets de la franchise Ratchet & Clank PS3 tels que Ratchet & Clank, Ratchet & Clank : Totally Full, Ratchet & Clank 3, Ratchet : Gladiator et Ratchet & Clank : Armé jusqu’aux dents. Et à l’occasion de l’arrivée d’une icône comme Skyrim, nous souhaitons vous proposer une sélection de grands jeux RPG disponibles sur PlayStation Plus Extra et Premium.

Des jeux RPG incroyables avec votre abonnement PlayStation Plus

Darksiders III

Le troisième volet de la célèbre saga RPG -plus axé sur l’action- nous met cette fois dans le skin de Fury dans sa croisade pour mettre fin aux sept péchés capitaux. Avec une personnalité hack-n-slash marquée, le jeu Gunfire Games et THQ Nordic se distingue par ses combats rapides, les pouvoirs magiques du protagoniste et un aspect RPG qui offre un large éventail de personnalisation de ses capacités. Un retour brutal dans l’univers apocalyptique de la Terre de Darksiders.

piliers de l’Eternité

Nous passons de l’action directe au RPG le plus classique avec l’un des grands et des plus célèbres représentants du genre ces dernières années. Des créateurs de Fallout New Vegas, Obsidian Entertainment, nous avons sur PlayStation Plus un véritable colosse de l’épopée fantastique avec Pillars of Eternity, une aventure qui regarde vers le passé pour offrir tout un voyage d’exploration, de décisions transcendantales, d’épée et de sorcellerie et un niveau de customisation comme rarement vu. Menez votre groupe de héros et entrez dans les donjons les plus dangereux pour percer tous leurs secrets.

Dragon Quest XI

Nous avons laissé derrière nous la vision la plus occidentale du rôle pour atterrir dans l’une des sagas JRPG les plus traditionnelles de l’industrie. Et c’est qu’avec Dragon Quest XI de Square Enix, nous avons la possibilité de vivre une aventure de jeu de rôle dans le style japonais classique, avec des combats au tour par tour, un groupe de héros à notre service, une histoire épique dans un monde immense à explorez et les designs de personnages toujours agréables d’Akira Toriyama, marque de fabrique de la franchise.

terrariums

Nous passons maintenant à une manière très particulière d’aborder le rôle du point de vue du bac à sable, de la gestion et de l’exploration de scénarios générés aléatoirement. Il s’agit de Terraria, un phénomène indé à part entière de Re-Logic qui peut devenir un véritable puits d’heures de gameplay grâce à un développement aussi varié qu’addictif. Nos tâches sont nombreuses, allant de la prise en charge de notre village à la gestion de notre château ou de notre ferme, en via la recherche de ressources en creusant ou en faisant du commerce ou en survivant contre toutes sortes de menaces. Un univers plein d’aventures, de jeux de rôle et d’action au format 2D.

Épreuves de mana

Nous continuons avec un remake de l’un des classiques JRPG les plus célèbres du genre. Et c’est que le troisième volet de la saga Mana (Seiken Densetsu 3 au Japon) revient à nos jours avec cette nouvelle version entièrement créée de toutes pièces en 3D, donnant lieu à une aventure de jeu de rôle à l’essence sans doute orientale plus axée sur action tout en conservant les caractéristiques de l’épisode original du milieu des années 90. Avec une histoire différente selon notre groupe de personnages choisis, un monde à explorer plein de secrets et de menaces, et un développement de personnage aussi captivant que profond, il est un versement s’adapte au moment actuel que nous ne pouvons pas manquer.

Fantôme d’un conte

Accompagnez le courageux barde de la souris nommé Tilo dans cette aventure curieuse et sombre dans laquelle vous devez essayer de vous échapper des donjons de la forteresse de Los Altos Ruinas, ainsi que découvrir ce qui s’est passé avec son véritable amour, Merra. Et c’est que dans cette aventure particulière mettant en vedette des rongeurs et d’autres petites créatures redoutables, il atteint un équilibre fantastique entre l’aventure graphique, l’action RPG et l’exploration.

Indivisible

Nous ne pouvons pas arrêter de recommander ce mélange particulier de plateforme et de RPG avec le travail coloré de Lab Zero Games, les créateurs des acclamés Skullgirls, une aventure dessinée à la main se déroulant dans un monde fantastique et mettant en vedette la jeune Ajna, une guerrière courageuse qui se lance dans un voyage dangereux pour sauver son monde. En tant que bon jeu de rôle, nous pourrons ajouter de nouveaux personnages à la cause pour combattre à nos côtés grâce à un système de combat vraiment unique, qui ne cessera de surprendre les amateurs du genre.

Éclaireur : faiseur de rois

Nous revenons une fois de plus au rôle le plus classique aux mains d’un grand jeu isométrique comme Pathfinder : Kingmaker. Inspiré de grands classiques tels que Baldur’s Gate, Planescape ou Neverwinter Nights, ce titre RPG nous plonge dans l’univers fantastique de Pathfinder pour vivre notre propre aventure de magie et d’épée à travers les dangereuses terres volées pour créer notre propre royaume. Un haut niveau de personnalisation, un répertoire de compagnons à retenir et une prise de décision qui marquera le destin de notre conquête ne sont que quelques-uns des avantages d’un jeu vidéo gigantesque sous tous ses aspects.

chevaliers du portail

Nous terminons notre sélection avec un pari plus décontracté mais vraiment amusant. Et c’est qu’avec Portal Knights, nous avons la possibilité de devenir un chevalier gardien dans une folle aventure coopérative en 3D de développement de bac à sable, tout au long d’un monde coloré avec des personnages de dessins animés et de nombreuses choses à faire avec nos amis. Dans un monde ravagé par la Fracture, notre bande de héros est devenue le dernier espoir de rétablir la paix dans le royaume.

25% de réduction sur PlayStation Plus pour le Black Friday

PlayStation a lancé une nouvelle campagne de réduction à l’occasion du Black Friday 2022 via le PlayStation Store, avec une large sélection de jeux vidéo pour PS4 et PS5 au meilleur prix ainsi qu’une réduction de 25% sur les abonnements PlayStation Plus, une opportunité unique d’obtenir détenez l’une des trois modalités du service (Essential, Extra ou Premium) pendant 12 mois à un prix imbattable. Voici les remises PlayStation Plus, uniquement disponibles entre le 18 et le 28 novembre 2022 :