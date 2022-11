Comment activer le mode sombre dans Google Docs (application et navigateur)

Google Docs est un excellent traitement de texte gratuit et utilisable sur Android, iOS ou tout autre appareil doté d’un navigateur Web. En plus d’être gratuit, il est très utile pour prendre des notes, insérer des images et même créer des tableaux pour vos données.

Comme c’est le cas avec la plupart des produits Google, vous vous attendriez à ce que Google Docs dispose d’une fonctionnalité de mode sombre, n’est-ce pas ? Eh bien, au moins les applications Android et iOS ont des modes sombres, la version Web de Google Docs manque le mode sombre, mais vous pouvez toujours l’activer. Voici un guide sur la façon d’activer le mode sombre dans Google Docs sur les navigateurs et les applications.

Activer le mode sombre pour Google Docs sur Android et iOS

Bien qu’il n’y ait pas d’option de mode sombre pour la version Web de Google Docs, vous pouvez suivre un moyen d’activer le mode sombre pour Google Docs sur le Web. Nous vous montrerons également comment activer le mode sombre pour l’application Google Docs sur votre appareil mobile. Commençons le guide pour les applications Android et iOS.

Mode sombre sur l’application Google Docs

L’application Google Docs pour Android et iOS dispose d’une option intégrée permettant de choisir entre les modes clair et sombre. Vous pouvez suivre ces étapes pour activer le mode sombre pour les applications Android et iOS.

Assurez-vous que vous disposez de la dernière version de l’application Google Docs. Si ce n’est pas le cas, recherchez les mises à jour et installez-les sur votre appareil. Une fois que vous êtes connecté à l’application, appuyez sur le menu hamburger dans le coin supérieur gauche. Lorsque le panneau latéral est ouvert, appuyez sur l’option Paramètres.

Vous verrez une option qui dit Thème.

Vous pouvez désormais choisir entre Clair, Sombre ou Système par défaut. Une fois que vous avez activé le mode sombre, votre page Google Docs aura tout en mode sombre, y compris les pages. Le texte que vous tapez sera de couleur blanche.



Les paramètres du mode sombre sur Google Docs sont les mêmes pour les versions Android et iOS de l’application.

Activer le mode sombre pour Google Docs sur le navigateur

Mode ark Google Docs sur les navigateurs Web basés sur Chromium

Vous utilisez Google Docs sur des navigateurs Web tels que Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Vivaldi, Brave et une tonne d’autres navigateurs Web basés sur le projet open source Chromium ? Eh bien, vous pouvez utiliser une extension de navigateur Web qui vous permet d’obtenir le mode sombre pour Google Docs. La raison pour laquelle vous devez utiliser une extension Web est simplement que le thème du mode sombre du navigateur ne s’applique pas à Google Docs.

Lancez votre navigateur Web préféré basé sur Chromium. Rendez-vous maintenant sur le Chrome Web Store en cliquant sur ce lien. Dans le coin supérieur gauche du navigateur, cliquez sur le champ de recherche. Tapez Google Docs Dark Mode et appuyez sur la touche de recherche de votre clavier. Recherchez l’extension Web indiquant le mode sombre pour Google G (vous pouvez également essayer le mode sombre de Google Docs). Vous pouvez également cliquer sur le lien pour visiter le pages d’extensions directement sur la boutique en ligne. Cliquez sur le bouton bleu Ajouter à Chrome. L’extension va maintenant être téléchargée et installée sur votre navigateur Web.

Ouvrez simplement Google Docs. Vous verrez maintenant que le mode sombre a été appliqué à divers éléments de Google Docs.

Mode sombre de Google Docs sur le navigateur Mozilla Firefox

Certains pourraient penser que les paramètres du mode sombre de Firefox devraient aider à activer Google Docs par défaut, n’est-ce pas ? Eh bien, la réponse est non. Même Firefox n’est pas en mesure de changer le mode clair de Google Docs en mode sombre. Cependant, tout comme les navigateurs Web basés sur Chromium, vous pouvez installer une extension Web qui vous aide à obtenir le mode sombre sur Google Docs.

Ouvrez Mozilla Firefox et cliquez sur le menu hamburger dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Add-On et Thèmes dans le menu qui apparaît. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Trouver plus de modules complémentaires. En haut à droite de la page des modules complémentaires, cliquez sur la barre de recherche. Tapez Google Docs Dark Mode et appuyez sur la touche Entrée. Ou, vous pourriez cliquez sur ce lien pour visiter la page du mode sombre. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le bouton Ajouter à Firefox. Ouvrez Google Docs et vous devriez maintenant voir tous les éléments en mode sombre, à l’exception de la page sur laquelle vous tapez.

Voici comment vous pouvez activer le mode sombre pour Google Docs sur vos versions Android, iOS et Web du traitement de texte. Alors que les applications ont une option Dark Mode, les versions Web manquent toujours. Nous espérons qu’une bascule en mode sombre apparaîtra pour la version Web de Google Docs, ce qui réduira la nécessité d’ajouter une extension à votre navigateur uniquement pour Google Docs. Vous avez des questions ou des requêtes? N’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Vérifiez également :