L’argent fait-il le bonheur ? Studio fait un don de 10 mille euros à 200 participants pour le savoir

Des chercheurs canadiens ont demandé à deux riches bienfaiteurs de faire un don de 10 000 dollars à 200 personnes, pour voir si l’argent les rend vraiment plus heureux. Les résultats.

L’argent peut-il acheter le bonheur ? A cette question à un million de dollars (précisément) les riches et fortunés répondent généralement non, ceux qui ont déjà de l’argent, mais ceux qui se retrouvent en difficulté économique connaissent bien l’impact que l’argent peut avoir sur le bien-être physique et mental. Nous ne parlons pas de vices et de luxe, mais de pouvoir payer des factures de plus en plus élevées, offrir une journée spéciale à la personne que vous aimez, offrir une vie digne à vos enfants, pouvoir passer un week-end hors de la ville sans avoir à vous soucier de l’essence, le péage ou la pizzeria, mais aussi d’être traité le mieux et le plus rapidement possible. Dire que l’argent n’aide pas à se sentir mieux est franchement ridicule, mais mesurer le bonheur d’une personne n’est pas simple et évidemment le compte en banque n’est qu’un des éléments. Plusieurs études ont déjà montré dans le passé que oui, le bonheur peut être acheté, mais de nouvelles recherches ont trouvé ce que nous pouvons définir comme « le test décisif ».

L’étude a été menée par les scientifiques Ryan J. Dwyer et Elizabeth W. Dunn du Département de psychologie de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver (Canada). Les deux chercheurs ont contacté deux riches donateurs et leur ont demandé de faire un don de 2 millions de dollars pour l’avancement de la science (et la joie de quelqu’un). L’argent collecté a en effet été redistribué à 200 personnes de pays à revenu élevé et faible, comme les États-Unis et le Kenya. Chacun d’eux a reçu 10 000 dollars, soit 9 630 euros au taux de change actuel. Les participants étaient généralement très instruits et parlaient au moins un peu l’anglais, mais les revenus variaient considérablement. L’étude a également impliqué un groupe témoin très malheureux de 100 personnes qui n’ont même pas reçu 1 $. Les chercheurs ont demandé aux volontaires de dépenser l’argent reçu dans les 3 mois et de remplir des questionnaires standardisés mensuels utilisés en psychologie pour évaluer le bonheur d’une personne, sur la base d’une échelle avec des scores de 1 à 5. Un autre questionnaire a été placé à 6 mois du paiement.

En croisant toutes les données recueillies, le résultat que nous aurions tous attendu a émergé. Les personnes mal desservies qui ont reçu les 10 000 dollars ont connu une augmentation significative de leur bonheur, celles des pays à faible revenu étant trois fois plus heureuses que les résidents des pays riches. L’argent, en revanche, n’a eu aucun impact sur le bonheur des personnes fortunées et fortunées, plus précisément celles dont le revenu annuel démarrait à 123 000 $. Les professeurs Dwyer et Dunn ont calculé que la satisfaction globale à l’égard de la vie augmentait en moyenne de 0,36 point pour les personnes qui recevaient de l’argent, tandis que celle des riches diminuait de 0,16 point. Ces données, selon les auteurs de l’étude, suggèrent qu’une redistribution plus équitable de la richesse mondiale entre les riches et les pauvres peut rendre les gens plus heureux. Les détails de la recherche « La redistribution des richesses favorise le bonheur » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité PNAS.