Les créateurs de God of War Ragnarök travaillent déjà "dans beaucoup de choses différentes"

Kratos et Atreus poursuivent leur voyage dans le monde nordique de God of War Ragnarök. Pendant ce temps, Santa Monica Studio regarde vers l’avenir, même si pour le moment on ne sait pas sur quels projets ils travaillent. Cory Barlog, réalisateur de God of War (2018), producteur de la suite et responsable du développeur de PlayStation Studios, a laissé entendre dans une interview avec le Los Angeles Times que le studio est actuellement « divisé en beaucoup de choses différentes ».

Comme on pouvait s’y attendre, le journaliste a tenté d’extraire des informations, mais Barlog a refusé de fournir des détails précis sur ce qui est à venir. Les chronos sont gérés avec précision et les études annoncent leurs jeux quand elles le jugent opportun, malgré le fait que les fuites gâchent généralement la surprise. Par le passé, souvenez-vous de cette période, le studio a collaboré avec d’autres studios pour publier des jeux indépendants comme Journey ou The Order 1866.

Darkside, le jeu de science-fiction que Santa Monica Studio a annulé

Santa Monica Studio a travaillé pendant un certain temps sur Darkside, un jeu de science-fiction se déroulant dans un futur proche, en l’an 2034. Utilisant des mécanismes de jeu de rôle, d’action et de conduite, le titre allait offrir de nombreuses explorations (différentes planètes) à travers de un monde ouvert plein de créatures diverses. Malheureusement, la production a fini dans le bac de recyclage. Autrement dit, il a été annulé.

God of War Ragnarök clôt l’arc nordique de la saga mettant en vedette le God of War. Le Grec Kratos voyage avec son fils dans une nouvelle aventure où les batailles et l’exploration ne manquent pas. Développeur pour PS4 et PS5, le titre a triomphé de la critique nationale et internationale. Sans surprise, il fait partie des candidats au prix du meilleur jeu de l’année (GOTY) décerné par The Game Awards. Le gala organisé et présenté par le showman Geoff Keighley aura lieu le 8 décembre.

Source | Temps de Los Angeles