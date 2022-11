Le manga Dragon Ball Super annonce la date de son retour avec une illustration de Goten et Trunks

Le manga Dragon Ball Super est en pause indéfinie depuis août dernier. Sans date précise, les followers de Goku et compagnie attendaient patiemment l’annonce de son retour. Maintenant, grâce à V-Jump, il a été confirmé que le manga reviendra le 20 décembre.

Un nouvel arc commence, dans lequel Goten et Trunks auront un rôle de premier plan, comme le suggère l’illustration du magazine. D’après DbsHype, on peut s’attendre à la présence de Gohan et Piccolo, puisqu’il s’agit de la préquelle du film Dragon Bal Super : Super Hero.

Pourquoi le manga Dragon Ball Super s’est-il arrêté indéfiniment ?

Après la fin de l’arc Granola, le manga de Toyotaro est entré dans une nouvelle phase. Dès lors, l’auteur avait besoin de faire une pause indéfinie pour mettre de l’ordre dans ses idées et esquisser les prochaines aventures de Goku, Vegeta, Trunks et compagnie. C’était la première pause depuis le début de Dragon Ball Super il y a sept ans.

Le manga a peut-être été interrompu indéfiniment, mais Toei Animation a continué à travailler sur de nouveaux projets Dragon Ball Super. Le plus récent est le film Dragon Ball Super : Super Hero, qui a fait ses débuts dans les salles espagnoles cet été. Le film, qui renonce à l’animation traditionnelle, introduit des images en trois dimensions. Vous pouvez lire la critique sur Netcost.

Au-delà du manganime, Bandai Namco vient de sortir Dragon Ball : The Breakers, un titre multijoueur asymétrique développé par Dimps pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Le jeu n’a pas recueilli de critiques trop positives, contrairement à Dragon Ball FighterZ, qui est toujours en vie. Le jeu de combat Arc System Works prépare l’actualité, puisqu’il sortira en tant que jeu vidéo natif sur des machines de nouvelle génération.

D’autres jeux à considérer sont Dragon Ball Xenoverse 2 et Dragon Ball Z : Kakarot. Le premier, le plus ancien (il est sorti en 2016) n’a cessé de recevoir des DLC depuis son lancement. Le second, qui aura une version Xbox Series X, Xbox Series S et PS5, a dévoilé un abonnement de saison avec quatre contenus d’extension. L’histoire de Bardock, le père de Goku, sera la première d’entre elles à voir le jour.

