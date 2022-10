C’est le son étrange d’une tempête solaire frappant le champ magnétique terrestre

L’audio, publié par l’ESA, reproduit l’effet de bouclier exercé par le champ magnétique terrestre suite à l’éruption solaire du 3 novembre 2011.

Illustration du champ magnétique terrestre / ESA

Quel son ferait le champ magnétique généré par la Terre si nous pouvions seulement l’écouter ? C’est ce qu’ont demandé des chercheurs de l’Université technique du Danemark qui, depuis près d’une décennie, surveillent les changements du champ magnétique terrestre, la région de l’espace qui entoure notre planète et nous protège du rayonnement cosmique et des particules transportées par les vents solaires. . Lorsque ces particules entrent en collision avec des atomes et des molécules – principalement de l’oxygène et de l’azote – piégés dans la haute atmosphère, une partie de l’énergie des collisions se transforme en la lumière bleu-vert typique des aurores boréales, que l’on peut parfois voir la nuit. hautes latitudes de l’hémisphère Nord. Mais alors que les aurores boréales offrent une vue optique de l’interaction entre le champ magnétique terrestre et les particules chargées émises par le Soleil, être capable d’entendre réellement le son émis par le champ magnétique terrestre ou son interaction avec les vents solaires est une toute autre question. .

L’audio, publié par l’Agence spatiale européenne (ESA), a été réalisé par le musicien et partisan du projet Klaus Nielsen de l’Université technique du Danemark et, bien qu’il puisse sembler être la bande-son parfaite pour la nuit d’Halloween, il reproduit clairement la bande-son du bouclier. effet exercé par le champ magnétique terrestre suite à son interaction avec les vents générés par une éruption solaire le 3 novembre 2011.

En plus d’être disponible en ligne, l’audio a également été reproduit sur la place Solbjerg à Copenhague, grâce à un système audio installé dans le trottoir. « Nous avons fait en sorte que chaque enceinte représente un endroit différent sur Terre, démontrant comment notre champ magnétique a changé au cours des 100 000 dernières années. – a expliqué Nielsen -. Le son du champ magnétique terrestre était accompagné de la représentation d’une tempête géomagnétique et en effet tout cela semble assez effrayant« .

Clairement, l’intention des chercheurs n’a jamais été d’effrayer les gens, mais de nous rappeler à tous, de manière absolument originale, l’existence du champ magnétique terrestre et son importance pour la vie sur notre planète.