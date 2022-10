Cette fausse manette PS5 est un réveil pour les gamers

Le réveil est, avec une certitude absolue, l’une des pires inventions que l’être humain ait créées. Actuellement, nous avons presque tous remplacé ces gadgets par une application fournie par défaut sur notre mobile. Cependant, il existe toujours des produits ingénieux qui sont vendus pour rendre le moment le plus désagréable de la journée un peu plus agréable. Si vous êtes un joueur, ne manquez pas ce produit, car vous voudrez peut-être l’ajouter à votre menu Three Kings dès maintenant.

Un réveil pour se lever de bonne humeur

Si vous êtes un vrai joueur, vous avez sûrement déjà acheté un jeu vidéo un vendredi après-midi, vous vous êtes précipité pour jouer à fond parce que vos yeux étaient baissés, puis vous vous êtes endormi, en réglant l’alarme correspondante sur se lever tôt le samedi. De cette façon, vous pourrez profiter au maximum du week-end avec ce titre que vous attendiez depuis si longtemps.

Eh bien, pour se lever tôt, c’est ce produit que nous vous proposons aujourd’hui, qui n’est rien de plus qu’un réveil en forme de DualSense. Et, bien que vous n’ayez sûrement pas utilisé de réveil depuis des années – si vous êtes très jeune, vous n’en avez peut-être jamais utilisé -, c’est l’un de ces modèles qui vaut la peine d’être acheté, même si c’est juste pour l’avoir pour la décoration .

La Paladone PlayStation est un réveil qui prend la forme du DualSense au-dessus d’une base de chargement. Il s’agit d’une réplique identique de la manette PlayStation 5. En fait, il s’agit d’un produit sous licence officielle.

Ce réveil remplace la dalle tactile du DualSense par un écran LCD rétro-éclairé avec l’heure et l’affichage de l’alarme que nous avons réglé. De plus, pour régler l’heure et l’alarme, vous devrez utiliser les boutons du DualSense comme si vous jouiez à un jeu. Les flèches, le cercle et le X sont entièrement fonctionnels. En ce qui concerne l’alimentation, cet appareil se recharge via un câble USB de type C qui est inclus.

Où peux-je le recevoir?

Si vous cherchez déjà des idées sympas à offrir ce Noël, prenez note. Avez-vous un membre de votre famille qui est un vrai fan des consoles Sony ? Vous avez des amis assez accros à la console et vous voulez les surprendre dans le prochain ami invisible ?

À l’heure actuelle, cette alarme en forme de DualSense peut être achetée sur Amazon. Le modèle a été mis en vente il y a quelques mois à un prix assez élevé, bien qu’en ce moment, vous l’ayez disponible pour environ 16 euros. Une bonne affaire.

Il existe également un modèle avec la DualShock 4, ainsi qu’une lampe de chevet, également inspirée de l’accessoire de la marque japonaise.

Les liens vers Amazon dans cet article font partie de notre accord avec votre programme Partenaires et peuvent nous rapporter une petite commission sur leur vente (sans affecter le prix que vous payez). Néanmoins, la décision de les publier et de les ajouter a été prise, comme toujours, librement et selon des critères éditoriaux, sans répondre aux demandes des marques concernées.