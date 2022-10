L’astéroïde potentiellement dangereux 2022 RM4 s’approche de la Terre

L’astéroïde 2022 RM4 a un diamètre estimé à environ 400 mètres et atteindra sa distance minimale de la Terre le 1er novembre. Il accélère à plus de 80 000 km/h.

Dans la soirée du mardi 1er novembre, un astéroïde géant classé comme potentiellement dangereux par la Nasa survolera la Terre, heureusement sans aucun risque d’impact. La « roche spatiale », appelée 2022 RM4, a été découverte le 22 septembre dernier par des astronomes du Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS1), un projet dirigé par l’Institut d’astronomie de l’Université d’Hawaï, le MIT Lincoln Laboratory et d’autres États-Unis. centres de recherche. Il est basé sur un réseau de télescopes situés à l’observatoire de Haleakala (île de Maui) qui scrute en permanence le ciel à la recherche de nouveaux astéroïdes, comètes et autres corps célestes. 2022 RM4 a été intercepté pour la première fois alors qu’il se trouvait à plus de 90 millions de kilomètres de la Terre. Il effectuera son passage rapproché exactement à 19h27 heure française le 1er novembre, lorsqu’il passera à une distance estimée de 0,01536 unités astronomiques (UA), soit environ 2,3 millions de kilomètres. C’est une distance égale à six fois celle qui nous sépare en moyenne de la Lune (484 mille kilomètres), donc parfaitement sûre.

L’astéroïde 2022 RM4 est un objet de classe Apollo placé sur la liste des astéroïdes potentiellement dangereux ou PHA (acronyme de potentiellement dangereux astéroïdes) en raison de sa taille et de son orbite. Le diamètre estimé par le Near-Earth Objects Coordination Center de l’Agence spatiale européenne (ESA) est d’environ 400 mètres, tandis que le Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) du Jet Propulsion Laboratory de la NASA le place entre 330 et 740 mètres. C’est donc un objet immense, plus haut que la Tour Eiffel à Paris. Tous les objets d’un diamètre supérieur à 150 mètres et qui « traversent » l’orbite terrestre à une distance inférieure à 7,5 millions de kilomètres sont classés comme potentiellement dangereux, compte tenu des graves dommages qu’ils pourraient causer en cas de choc.

Dans le cas où un tel objet devait s’écraser sur Terre, nous ne risquerions pas une extinction massive comme celle déclenchée par Chicxulub, l’astéroïde de 10 à 14 kilomètres qui, il y a 66 millions d’années, a provoqué l’extinction d’espèces non aviaires et âgées de 75 ans. dinosaures pour cent des espèces animales et végétales, mais une catastrophe régionale voire nationale. En fait, on estime qu’un astéroïde de seulement 100 mètres serait capable d’oblitérer une métropole comme New York, causant des millions de morts. Un de 400 mètres ou plus dégagerait une énergie colossale capable de dévaster une très grande zone. Heureusement, 2022 RM4 ne présente pas de menace pour la Terre pour le moment. Le survol rapproché du 1er novembre ne sera qu’une occasion précieuse de l’observer et de l’étudier.

L’astéroïde 2022 RM4 photographié par Gianluca Masi le 26 octobre. Crédit : Projet de télescope virtuel / Gianluca Masi

L’astéroïde a déjà été immortalisé par le projet de télescope virtuel, qui a capturé un instantané le 26 octobre alors qu’il se trouvait à 12,5 millions de kilomètres de nous. Le projet mené par l’astrophysicien italien Gianluca Masi montrera l’astre en streaming live le 1er novembre à partir de 18 h 00. L’astéroïde pourra également être admiré par les amateurs amateurs à travers un télescope d’une vingtaine de centimètres de diamètre.

Le corps céleste file actuellement à une vitesse impressionnante de 23,5 kilomètres par seconde, soit 84 600 kilomètres par heure. La vitesse calculée est inférieure à celle à laquelle la sonde DART de la NASA est entrée en collision avec l’astéroïde Dimorphos fin septembre, lors de la première mission de défense planétaire de l’histoire conçue précisément pour démontrer s’il est possible de dévier des objets célestes dangereux en route vers la Terre. L’impact a réussi et l’orbite de l’astre a été déviée. Les scientifiques soulignent que la menace des NEO (Near Earth Objects tels que les astéroïdes et les comètes) est concrète et qu’il ne s’agit pas de savoir si, mais de quand, il faudra donc être préparé en cas de besoin.