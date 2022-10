Quel est l’acteur avec le plus de followers sur Instagram ?

Les réseaux sociaux ont réalisé de nombreuses choses qui, jusqu’à il y a quelques décennies à peine, semblaient impossibles. Dans une certaine mesure, des plateformes comme Instagram, utilisées par presque tout le monde, ont réussi à freiner la presse rose. Les utilisateurs ne croient plus aucune information donnée dans un média qui ne cherche qu’à la controverse, car en quelques secondes, vous pouvez accéder directement au profil de la personne en question pour voir la vérité. Au sein d’Instagram, l’un des phénomènes que nous aimons le plus étudier est le nombre de followers. Une célébrité est-elle plus connue pour avoir plus de followers ? Êtes-vous plus important dans votre domaine parce que vous avez une communauté plus large que vos pairs ?

Instagram, le sujet en suspens de ceux qui oeuvrent dans le septième art

Instagram a d’abord été le pays des influenceurs, même si peu à peu, il a fait place aux célébrités de toujours. Aujourd’hui, les athlètes et les chanteurs ont pris le contrôle d’Instagram. Si nous vérifions les listes d’utilisateurs avec le plus de followers, ce sont eux qui occupent presque toutes les positions. Et les acteurs ? Bon, il faut chercher un peu si on veut savoir quel acteur a le plus de followers sur Instagram.

Quand on pense à un acteur au hasard, la chose normale est que quelqu’un comme Tom Cruise, Brad Pitt, Matt Daemon ou Kevin Costner nous vienne à l’esprit. Cependant, vous ne pouvez sûrement pas imaginer qu’aucun de ces quatre-là donne tout sur Instagram.

La réponse est délicate

Comme nous l’avons dit, si nous allons à la liste des personnes avec le plus d’abonnés Instagram, nous verrons une bonne collection d’athlètes et de chanteurs. Mais au milieu on peut voir un petit tricheur. Et on dit qu’il triche parce qu’il est à la fois en première position des meilleurs acteurs et dans le top 10 des sportifs avec le plus de followers.

Vous avez raison. C’est le légendaire Dwayne Johnson

Acteur, lutteur professionnel et également expert en médias sociaux. The Rock compte actuellement ni plus ni moins de 343 millions de followers sur Instagram.

De toute évidence, l’acteur aura toute une équipe qui lui apportera les médias sociaux, mais cela montre que pour l’ancien lutteur professionnel de la WWE, les médias sociaux représentent une part importante de son travail.

Dwayne a près de 7 000 messages sur son profil. Dès qu’il le peut, il met en ligne des vidéos parlant de ses tournages, et partage l’enthousiasme qu’il a pour son travail avec tous ceux qui le suivent. De la même manière, il utilise également le profil pour promouvoir les films qui sortent. En effet, si on jette un œil à son feed maintenant, il regorge d’images nous invitant à aller au cinéma pour voir Black Adam.

En des temps moins mouvementés, Dwayne Johnson partage également des photos de ses séances d’entraînement au gymnase, ainsi que le mème occasionnel qu’il voit sur Internet lié aux personnages qu’il joue. Il profite également de son influence sur les réseaux sociaux pour donner de la visibilité à des projets caritatifs et aussi pour partager certains des clichés qu’il prend avec ses fans.