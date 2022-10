Github, Un Achat Très Rentable Qui S'amortit

Il y a quatre ans, Microsoft a surpris tout le monde avec l’acquisition de GitHub. Le géant de Redmond a acquis d’innombrables entreprises et, en général, a réussi à rentabiliser la plupart d’entre elles. L’une des plus grandes acquisitions de l’histoire de Microsoft, GitHub, s’est avérée dans les récents résultats financiers être une bouée de sauvetage d’un milliard de dollars pour Microsoft.

GitHub grandit main dans la main avec Microsoft

GitHub avait, avant d’être racheté par Microsoft, un chiffre d’affaires de 200 ou 300 millions de dollars. La plateforme comptait également 28 millions d’utilisateurs actifs. Aujourd’hui, sous la direction de Microsoft, la communauté est passée à 90 millions d’utilisateurs actifs et son chiffre d’affaires a atteint 1 milliard.

« Depuis notre acquisition, GitHub atteint désormais 1 milliard de dollars de revenus récurrents annuels et la philosophie de GitHub consistant à donner la priorité aux développeurs n’a jamais été aussi forte »a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella. « Plus de 90 millions de personnes utilisent désormais le service pour créer des logiciels pour n’importe quel cloud, sur n’importe quelle plate-forme – une multiplication par trois. »

Cependant, malgré ces énormes réalisations, il est important de noter que GitHub n’a pas beaucoup changé en termes d’accès gratuit au service qu’il propose. Avant l’acquisition, c’était la crainte de nombreux utilisateurs. Mais au lieu d’utiliser le service d’hébergement pour récupérer rapidement l’argent dépensé, Microsoft a décidé de préserver sa nature originale en tant que plate-forme de développement de logiciels en ligne gratuite. Il a également choisi d’améliorer la plate-forme en ajoutant des outils CI/CD, des outils de sécurité, des actions GitHub, des Codespaces, etc. Maintenant, il récolte les bénéfices.

« Microsoft n’a pas oublié pourquoi nous avons conclu l’accord en premier lieu et quels en sont les piliers importants »Le PDG de GitHub, Thomas Dohmke, a déclaré dans une déclaration à TechCrunch, exprimant son appréciation pour la façon dont GitHub reste sur la bonne voie. « forme originale » même après l’acquisition. « Le principe premier et le plus important est de donner la priorité aux développeurs. Et c’est ce que nous faisons tous les jours. »