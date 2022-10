Arrêter de fumer à cet âge réduit le risque de décès prématuré dû à la dépendance

Pour ceux qui fument, plus tôt vous arrêtez, mieux c’est, mais tout le monde n’y arrive pas. Les chercheurs ont découvert à quel âge les risques pour la santé peuvent être réduits.

Arrêter de fumer à 35 ans réduit considérablement le risque de décès prématuré, le ramenant presque au niveau des non-fumeurs. Comme le confirment de multiples recherches, l’habitude de fumer est mauvaise pour la santé car elle catalyse le risque de plusieurs maladies potentiellement mortelles, allant du cancer aux maladies cardiovasculaires. Pour cette raison, les médecins et les établissements de santé recommandent depuis longtemps d’arrêter au plus vite. Le plus tôt sera le mieux, en pratique. Mais sans objectif précis, sans « délai » marqué sur le calendrier, de nombreux fumeurs continuent de repousser la décision, la reportant de temps à autre, augmentant le risque de conséquences de plus en plus graves. On sait désormais qu’arrêter de fumer avant 35 ans entraîne un risque de décès précoce toutes causes confondues similaire à celui d’une personne qui n’a jamais fumé.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de l’American Cancer Society d’Atlanta, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département, a démontré qu’arrêter de fumer avant l’âge de 35 ans réduit considérablement le risque de décès prématuré. d’Oxford et l’Institut de biologie moléculaire médicale UKM de l’Université nationale de Malaisie. Les chercheurs, dirigés par le professeur Blake Thomson, maître de conférences au Département de surveillance et des sciences de l’équité en santé, sont parvenus à leurs conclusions après avoir comparé le tabagisme aux taux de mortalité d’une cohorte de plus de 550 000 Américains, âgés de 25 à 84 ans. L’âge médian était d’environ 50 ans et 55,8 % de la cohorte étaient des femmes. Tous les participants ont participé à l’Enquête nationale sur la santé par entretien et ont répondu à des questionnaires ad hoc entre 1997 et 2018. La mortalité a été enregistrée jusqu’au 31 décembre 2019.

Plus de 75 000 décès sont survenus au cours de la période de suivi, ce qui représente 13,7 % du total. En comparant les données sur les certificats de décès avec celles relatives au tabagisme, il est ressorti que le taux de mortalité toutes causes pour ceux qui ont arrêté était de 2,80 (IC 95%, 2,73-2,88) par rapport à ceux qui n’avaient jamais fumé. Quant aux groupes d’âge, tels qu’indiqués pour ceux qui avaient cessé avant l’âge de 35 ans, le taux de mortalité était semblable à celui de ceux qui n’avaient jamais fumé. Pour ceux qui ont arrêté entre 35 et 44 ans, il était de 21 % plus élevé ; tandis que pour ceux qui avaient arrêté entre 45 et 54 ans, le taux de mortalité était de 47 % plus élevé. La mortalité la plus élevée absolue a été observée chez les fumeurs blancs non hispaniques.

Comme expliqué dans un commentaire sur l’étude du professeur John P. Pierce, chargé de cours au Département de médecine familiale et de santé publique de l’Université de Californie à San Diego, environ 30 à 50 % des fumeurs américains essaient d’arrêter de fumer, mais seulement 7,5 % réussissent. Se fixer un objectif (comme atteindre un âge) peut être une motivation supplémentaire pour atteindre le résultat. Néanmoins, comme le souligne Pierce lui-même, plus tôt vous arrêtez, mieux c’est pour votre santé. Les détails de la recherche « Association Between Smoking, Smoking Cessation, and Mortality by Race, Ethnicity, and Sex Among US Adults » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité JAMA Network.