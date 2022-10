Microsoft montre encore sa force ce premier trimestre de l’exercice

Microsoft a de nouveau dépassé les attentes dans un trimestre difficile. Le géant de Redmond a annoncé un bénéfice net de 17,1 milliards de dollars avec des revenus de 50,1 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 16 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre se terminant le 30 septembre. Remarquez, il convient de noter que cette croissance la plus lente depuis mars 2017 et que Windows a été durement touché.

Windows souffre dans les derniers résultats de Microsoft

« Dans un monde confronté à des vents contraires de plus en plus importants, le numérique est le dernier vent arrière », a déclaré le président et chef de la direction de Microsoft, Satya Nadella. « Dans cet environnement, nous nous efforçons d’aider nos clients à faire plus avec moins, tout en investissant dans des domaines de croissance séculaires et en gérant notre structure de coûts de manière disciplinée. »

Azure et le cloud continuent de balayer

L’activité de cloud intelligent de Microsoft a augmenté de 20 % d’une année sur l’autre pour atteindre 20,3 milliards de dollars de revenus grâce à la forte croissance d’Azure et de Server. Mais ses deux autres grandes unités commerciales ont connu des difficultés. La productivité et les processus commerciaux ont généré un chiffre d’affaires de 16,5 milliards de dollars, en croissance de seulement 9 %. Les deux chiffres ont été perdus et nous verrons s’il parvient à récupérer le canal du succès. And More Personal Computing, la maison de Windows, Xbox et Surface, a vu ses revenus baisser légèrement à 13,3 milliards de dollars.

Malgré les gains, les revenus du cloud de Microsoft ont été inférieurs aux attentes, bien qu’Azure ait raté la cible d’une petite marge : l’estimation consensuelle de la croissance d’Azure était de 36,7 % ; Azure a augmenté de 40 % au cours du trimestre précédent.

La croissance de la productivité et des processus métier a été tirée par Office 365, les produits Office commerciaux et les services cloud enregistrant une croissance des revenus de 7 %. Les revenus commerciaux d’Office 365 ont augmenté de 11 % et les revenus des produits commerciaux d’Office ont chuté de 28 %, les clients de Microsoft poursuivant leur migration vers les services d’abonnement. Les revenus des consommateurs de bureau ont augmenté de 7 % et la base d’abonnés a augmenté de 13 % pour atteindre 61,3 millions.

L’informatique personnelle s’effondre

Après que la directrice financière Amy Hood ait prédit que les revenus de Windows provenant des fabricants de PC diminueraient de « un seul chiffre » ce trimestre, la baisse a été pire que prévu, en baisse de 15 %. Les revenus des produits commerciaux Windows et des services cloud ont augmenté de 15%, mais les baisses de Windows ont suffi à faire chuter l’ensemble de l’unité commerciale, Microsoft citant « La détérioration continue du marché des PC.»

Si nous examinons les revenus du contenu et des services Xbox, ils ont chuté de 3% d’une année sur l’autre, bien que les revenus globaux des jeux aient légèrement augmenté. Les revenus du matériel Xbox ont augmenté de 13 %. Enfin, les revenus de Surface et des autres appareils ont augmenté de 2 %. Les revenus avaient connu une croissance à deux chiffres au cours des deux trimestres précédents.