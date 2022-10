Tous les émulateurs PlayStation que vous pouvez télécharger, installer et essayer

C’est le plus utilisé. Pour beaucoup, cet émulateur n’a pas de concurrence. Il a une énorme compatibilité de titres et est un émulateur de type modulaire. Il dispose d’une série de plugins qui servent à améliorer l’expérience et à adapter l’émulateur aux ROM que nous allons utiliser.

Il n’a pas été mis à jour depuis quelques années maintenant, mais il est toujours facile de le faire fonctionner. Après l’avoir exécuté, nous configurerons le keymap que nous allons utiliser et nous pourrons charger tous les modules pratiques.

Concernant ses points faibles, il faut en mentionner quelques-uns. Son interface n’est pas la chose la plus moderne au monde. En revanche, pour que cela fonctionne, il est nécessaire d’avoir le BIOS de la PlayStation. Pour des raisons juridiques, il ne vient pas dans l’installation elle-même, il faut donc le trouver ailleurs — si vous savez chercher sur Google, vous l’aurez en moins d’une minute.

RetroArch – multiplateforme

Actuellement, la façon la plus moderne de profiter des titres PSX est via RetroArch. RetroArch est une application disponible sur pratiquement toutes les plateformes qui vous permet de charger différents types de noyaux.

Peu importe que vous utilisiez Mac, Windows, Linux, Android ou même une Smart TV. Avec RetroArch, vous pouvez émuler une multitude de consoles, tant que la machine sur laquelle vous l’exécutez est suffisamment puissante.

Dans RetroArch, il existe plusieurs cœurs que vous pouvez utiliser pour émuler PlayStation. Les plus connus sont :

coléoptère psx

Station de canard

PCSX réARMÉ

Points positifs ? Depuis la même application, vous pourrez organiser vos jeux, jouer à des jeux, définir des astuces ou même changer de plate-forme lorsque vous vous ennuyez. RetroArch est le paradis de tous les amateurs de jeux vidéo. En ce qui concerne le négatif, il faut admettre que cela coûte un peu pour s’y faire. Malgré le fait qu’il possède une interface simple, vous aurez besoin d’un certain temps pour vous y habituer et tirer le meilleur parti de cet émulateur frontal.

Émulateurs PlayStation 2

La PlayStation 2 est l’une des consoles les plus nostalgiques. Il est rare que vous n’en ayez pas chez vous, mais si vous voulez jouer sur votre ordinateur, vous pouvez le faire avec ces programmes :

PCSX2 (Windows)

Cet émulateur a été développé par la même équipe qui a créé PCSX. En fait, si vous utilisez cet émulateur, vous obtiendrez de meilleurs résultats qu’avec une PS2 d’origine. PCSX2 permet d’adapter la résolution aux dimensions modernes. Il dispose d’un filtre anti-aliasing et vous permet également de charger des textures. Allez, si vous l’assemblez bien, vous pourrez jouer à vos jeux vidéo préférés avec la qualité d’un remaster.

PCSX2 est compatible avec l’ensemble du catalogue PlayStation 2, qui, comme vous le savez, n’était pas exactement petit. Pour le faire fonctionner, vous aurez besoin du BIOS, un fichier qu’ils ne vous fourniront pas sur le site officiel.

Jouer! émulateur ps2

Ce programme open Source n’est pas aussi avancé que PCSX2. Cependant, son objectif n’est pas de prendre du terrain, mais plutôt d’être une simple alternative pour émuler les jeux PlayStation 2.

Jouer! L’émulateur PS2 est disponible pour Windows, macOS, iOS et Android. Il ne nécessite pratiquement rien à configurer, donc le faire fonctionner est une question d’installation et de fonctionnement. Il ne nécessite pas non plus de charger un BIOS, il y a donc de nombreux avantages que nous obtenons si nous utilisons cet émulateur.

Émulateurs PlayStation 3

Pendant des années, la PlayStation 3 a été une machine qui a résisté à l’émulation. Son processeur était si complexe qu’il n’était pas facile pour les programmeurs de trouver une solution rapide pour émuler la console. En fait, si vous voulez jouer à la PS3 sur votre PS5, vous devez utiliser le propre cloud de Sony, car même eux ne sont pas capables de trouver un programme aussi bon que d’émuler leur propre console.

Emuler la PS3 sont déjà de grands mots. Il faut une machine relativement puissante pour faire tourner vos jeux. Voici les meilleurs programmes que vous pouvez utiliser pour cela :

RPCS3

C’est le meilleur émulateur PS3 et le plus complet que vous puissiez trouver. C’est un émulateur open Source qui peut être utilisé sur Windows et Linux.

RPCS3 est encore en cours de développement. En fait, on estime qu’il est compatible avec un peu plus de la moitié du catalogue PS3. L’équipe travaille actuellement à l’amélioration de la compatibilité des jeux.

Avec cet émulateur, vous pouvez jouer avec une meilleure qualité qu’avec la console d’origine. De nombreux jeux peuvent être appréciés dans RPCS3 à 60 Hz. Les titres peuvent également être mis à l’échelle et rendus à une résolution 4K avec de nombreux filtres et textures.

Émulateurs PSP (PlayStation Portable)

L’ordinateur portable de Sony n’a pas eu autant de succès que ses concurrents, mais nous ne pouvons pas nier que ce n’était pas une machine exceptionnelle. Si vous souhaitez à nouveau profiter de leurs titres, il existe plusieurs émulateurs, mais nous préférons rester avec celui qui fonctionne le mieux :

PPSSPP (Multiplateforme)

Ce projet open Source peut être déplacé sur pratiquement n’importe quelle machine. Il est intuitif, facile à utiliser et possède même une version pour les téléphones Android. En fait, de nombreuses applications que vous voyez sur le Play Store utilisent le code Source PPSSPP.

Vous pouvez utiliser PPSSPP à partir de n’importe quel ordinateur Mac, Windows ou Linux. Le programme vous permet de jouer même en résolution Full HD. In Core est également disponible dans RetroArch.

Émulateurs PS Vita

Vita3K

Si vous cherchez à émuler la PS Vita, il n’y a pas beaucoup de choix. La seule option qui existe pour le moment est Vita3K. Il s’agit d’un programme open Source pour Windows et Linux, bien qu’il soit encore à un stade très précoce de développement.

Émulateurs PlayStation 4

Comme pour la PS3, l’émulation de la PlayStation 4 nécessite une machine dotée d’un matériel moderne et puissant. Voici les émulateurs les plus intéressants pour déplacer cette console Sony :

Orbital

Il fonctionne de manière très similaire à l’émulateur ESX. Profitant des vulnérabilités de certaines premières versions de PS4, les développeurs d’Orbital en ont profité pour faire un dump du firmware. Grâce à cela, Orbital peut virtualiser la console et faire fonctionner son XMB.

Malheureusement, seuls les jeux prenant en charge cette version du firmware (4.55 et 5.00) sont pris en charge. Il fonctionne sur Mac, Linux et Windows.

la colonne vertébrale

C’est uniquement pour Linux, car il est programmé avec des dépendances qui n’existent que dans ce système d’exploitation – bien qu’il puisse fonctionner à partir du sous-système Linux pour Windows -.

Ses performances sont assez correctes et actuellement, il est capable de déplacer plus de 50 titres. Bien sûr, nous ne parlons que de jeux de base, sans graphismes complexes.

GPCS4

Nous ne sommes pas non plus confrontés à un autre programme terminé, mais il a beaucoup de projections pour l’avenir. Il est capable de charger des jeux et de les déplacer, mais à une fréquence d’images très faible.

Une fois l’optimisation terminée, il est probable que GPCS4 donnera beaucoup à dire.

Émulateurs PlayStation 5

Il est encore trop tôt pour parler d’émulateurs PlayStation 5. Cependant, il existe plusieurs équipes de développement qui se concentrent déjà sur cette console nouvelle génération.

Le plus avancé à l’heure actuelle est KyTy, un émulateur développé par InoriRus qui a déjà surmonté les obstacles les plus difficiles dans son développement. Cependant, il a encore beaucoup de travail devant lui.