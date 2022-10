Préparez-vous à un ciel barbouillé de publicité spatiale : « C’est économiquement viable »

Une équipe de recherche a montré que les publicités projetées par des satellites en formation sont réalisables et rentables.

Un vieux proverbe dit que la publicité est l’âme du commerce, c’est pourquoi on la retrouve partout. Bientôt (malheureusement) nous pourrions aussi le voir dans le ciel. Il ne s’agit pas de bannières affichées par de petits avions, mais de messages dans l’espace réel, projetés vers la Terre par de petits satellites en formation. L’idée malsaine était déjà venue aux annonceurs à la fin des années 80 du siècle dernier, cependant, en raison des coûts exorbitants, rien n’en est sorti. Même le comité olympique d’Atlanta 96 a dû renoncer à l’intention de voir les cinq anneaux olympiques s’illuminer dans le ciel nocturne. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies, la recherche a montré que la publicité depuis l’espace est non seulement technologiquement faisable, mais aussi économiquement viable.

L’étude a été menée par une équipe de recherche russe composée de scientifiques du Centre spatial – Institut des sciences et technologies « Skolkovo » de Moscou et de l’Institut de physique et de technologie de Moscou (MIPT). Les scientifiques, coordonnés par le Dr Shamil Biktimirov, sont arrivés à leurs conclusions après avoir mené une étude de faisabilité pour déterminer s’il est vraiment durable d’organiser des missions satellites en formation pour diffuser de la publicité. Tout d’abord, la cible de ces messages publicitaires a été définie, c’est-à-dire les citoyens des grandes villes. Pour comprendre si une telle initiative pourrait être avantageuse sur le plan économique, de nombreux facteurs doivent être pris en compte : parmi eux, il y a la population (c’est-à-dire combien de personnes vivent réellement dans la ville cible) et les paramètres qui limitent « le nombre de publicités potentielles observations », ont écrit les chercheurs. dans le résumé de l’étude. Évidemment, la consommation de carburant nécessaire pour configurer les satellites pour afficher le message souhaité, la maintenance, les lancements et la durée de la mission doivent également être pris en considération.

Comme indiqué, à partir de calculs effectués dans diverses simulations, les scientifiques ont déterminé que l’espace publicitaire proposé sous cette forme est économiquement viable, avec un revenu quotidien estimé possible d’environ 2 millions de dollars. « Nous étudions certains des aspects les plus techniques de la publicité spatiale depuis un certain temps maintenant », a déclaré le Dr Biktimirov du centre d’ingénierie de Skoltech dans un communiqué de presse. « Cette fois, nous avons examiné l’aspect économique de la question et, aussi irréaliste que cela puisse paraître, nous montrons que la publicité spatiale basée sur 50 petits satellites ou plus volant en formation pourrait être économiquement réalisable », a-t-il ajouté.

La publicité serait proposée par des flottes synchronisées de petits CubeSats (comme l’italien LiciaCube qui a photographié le crash de la sonde DART sur l’astéroïde Dydimos), équipés de voiles réfléchissantes de 32 mètres carrés, les plus grandes utilisées actuellement. Les engins spatiaux commandés depuis la Terre s’agenceraient de manière à former des publicités, un peu comme aujourd’hui avec certains spectacles de drones. Les chercheurs ont expliqué que les messages n’apparaîtraient pas dans le ciel nocturne, mais seulement au crépuscule et à l’aube, lorsqu’ils ne perturberaient pas les observations astronomiques. En effet, rappelons que le firmament est reconnu par l’UNESCO comme site inaliénable du patrimoine mondial depuis 2007. De plus, les messages ne seraient projetés que sur les grandes villes, déjà très riches en pollution lumineuse et considérées comme non valables pour les études astronomiques ( il n’est pas surprenant que de grands télescopes se trouvent tous dans des endroits éloignés, tels que les sommets des montagnes et les déserts).

Malgré les assurances des experts, le calcul ne tient cependant pas compte de l’encombrement des satellites en orbite terrestre et des débris spatiaux, qui risquent par exemple de provoquer de graves accidents. Les détails de la recherche « Satellite Formation Flying for Space Advertising : From Technically Feasible to Economically Viable » ont été publiés dans la revue scientifique Astrospace.