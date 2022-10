L’histoire de Mia, tous les soirs elle se jette dans les bidonvilles du web pour supprimer des vidéos porno non consensuelles

Mia Landsem a subi le revenge porn de son ex petit ami. Pour survivre il a choisi d’aider les victimes d’un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur.

Mia Landsem allume son ordinateur la nuit. Des images intimes de femmes et des e-mails remplis de demandes d’aide désespérées défilent sur son écran. De temps en temps, des sons de bot, qu’elle a installés elle-même, lui disent qu’un nouveau groupe a été créé. De ceux pleins d’hommes qui mortifient les femmes. «Je prends des captures d’écran, enregistre les conversations. S’il y a une scène de crime et que quelqu’un tue quelqu’un, vous devez rassembler des preuves juste après que cela se soit produit », dit-il.

Elle a 25 ans, des cheveux très blonds et plein de tatouages, « soyez courageuse », « je m’en fous », lit-on sur son corps. Le jour, Mia Landsem est experte en cybersécurité. Chasse aux cybercriminels, ceux qui maltraitent les femmes en diffusant des images intimes sur le web. On parle de deepfake pornography, upskirting, et revenge porn. les preuves à la police, mais ensuite 20 autres apparaissent ». Entrez les groupes incognito, collectez les noms d’utilisateur, les adresses IP, les URL et les métadonnées de l’image (qui indiquent quand et où la photo a été prise et sur quel appareil).

L’histoire de Mia

Elle a d’abord été une victime. « Attraper les criminels était initialement un moyen de rester en vie », explique Landsem. A dix-huit ans, elle entre dans un pub à Trondheim, en Norvège, et voit un groupe de garçons, ils se moquent d’elle. Elle s’approche, demande une explication et ils répondent: « N’êtes-vous pas cette star du porno? » bar et j’ai pleuré, « Landsem explique. Les hommes ont alors effacé l’image, mais il était trop tard, il avait déjà fait le tour de la ville.

Une culture de l’abus en ligne est apparue

Ce sont des groupes d’hommes qui s’encouragent. Sur Telegram, royaume de prédilection des chacals qui veulent se salir les mains tout en gardant l’anonymat, il existe des groupes (avec environ 900 membres), où les membres envoient des messages tels que : « partagez ce que vous avez », « quelqu’un a », « Si quelqu’un veut faire du commerce, DM « .

La ligne d’assistance britannique Revenge Porn l’a appelée culture du collectionneur. « C’est devenu une sorte de passe-temps », explique Julia Słupska, titulaire d’un doctorat en cybersécurité de l’Oxford Internet Institute. Ruth Lewis, sociologue et co-auteur de Digital Gender-Sexual Violations, ajoute que « les hommes qui pratiquent l’upskirting – prendre une photo de la jupe d’une femme sans son consentement – veulent avant tout obtenir des compliments d’autres hommes ». La femme est presque hors de propos, « c’est juste une monnaie ».

Lare McGlynn, professeur de droit à l’Université de Durham, décrit l’abus d’images numériques comme « une culture masculine qui récompense ceux qui traitent mal les femmes. » Nous parlons de pouvoir et de contrôle. « Le partenaire qui prend une photo de sa petite amie quand elle est sous la douche et ensuite l’envoie à quelqu’un d’autre, c’est juste parce qu’il peut, et veut. »

Un phénomène toujours grandissant

« Nous voyons de plus en plus de contenu », a déclaré Sophie Mortimer, responsable de la UK Revenge Porn Helpline, leur charge de travail a bondi à un record de 3 146 cas en 2020. D’un autre côté, la diffusion d’images sexuelles est très simple et il n’y en a pas de vraies. .. et leurs propres obstacles. Téléchargez simplement les photos, puis partagez-les. « Nous devons agir à l’échelle mondiale », a déclaré Mortimer. « Parce que c’est comme ça qu’Internet fonctionne, c’est mondial. » Pour l’instant, il n’existe aucun réseau solide capable de poursuivre les crimes sexuels numériques et de réglementer les entreprises technologiques.

Et puis il y a un problème de perception. Le phénomène s’amplifie mais sans faire trop de bruit. En plus de l’insouciance des institutions, la stigmatisation s’ajoute pour tout occulter. En fait, il y a ceux qui choisissent de ne pas porter plainte par honte ou par culpabilité, et pour cette raison les victimes hésitent à demander justice.

Landsem, elle aussi, a mis près de deux ans à dénoncer son petit ami, et bien qu’elle ait fourni à la police des preuves de l’abus, l’affaire a été classée. « J’étais déprimé, je ne voulais pas que quelqu’un d’autre vive une telle chose, alors j’ai commencé à regarder la législation et à trouver comment aider les autres. » (L’ex de Landsem a finalement été condamné à une amende pour avoir diffusé de la pornographie.)

Les lois sont faibles

Le travail de Landsem a également créé une brèche légale. En 2017, les images de Nora Mørk, joueuse de handball de l’équipe nationale, nue sont « remontées à la surface ». L’affaire a déclenché un débat national et, à l’été 2021, la Norvège a fait de la diffusion d’images intimes un crime passible d’un an de prison, deux si l’abus est « systématique » ou « organisé ». Mais il reste encore beaucoup de travail à faire.

Au Royaume-Uni, le crime est difficile à poursuivre, il faut prouver la volonté de blesser intentionnellement une personne, sinon il ne peut pas être qualifié d’abus. Même dans les pays dotés de lois plus strictes contre la diffusion d’images intimes, il est difficile de saisir les tribunaux. En Italie, l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement (de un à six ans) et d’une amende de 5 000 à 15 000 euros. Toujours en France, qui prévoit jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende. Mais, comme l’explique Rachel-Flore Pardo, avocate et co-fondatrice de l’association Stop Fisha, qui vient en aide aux victimes d’abus, la loi n’est pas encore correctement appliquée.

Les faux pas de l’Union européenne

Il y a quelques mois, l’UE a failli adopter une loi fondamentale pour augmenter la pression sur les sites qui publient des contenus pornographiques. Mais, au cours de la dernière période de négociation politique de fin de soirée, l’article 24b connexe de la loi sur les services numériques (DSA) a disparu du texte.

Il semblerait qu’une nouvelle directive européenne contre les violences faites aux femmes soit actuellement en préparation, mais, selon Alexandra Geese, eurodéputée écologiste qui se bat pour la cause, elle « ne mordra pas ». Les victimes, a-t-il souligné, auraient toujours le fardeau de rechercher les images et de prouver qui les a téléchargées, « ce qui est pratiquement impossible ».