House of the Dragon, quels sont les événements clés de l’épisode 9 ?

Le roi est mort. Viserys Targaryen, le premier du nom, était déjà dans une santé déplorable lorsqu’il a fait appel à la force de nulle part pour réunir sa famille une fois de plus. L’épisode 9, intitulé The Green Council, relate les manœuvres du palais de la reine Alicent Hightower et de ses alliés après la disparition du souverain. Rhaenyra Targaryen, princesse de Peyredragon, n’est pas à la cour, ils doivent donc agir rapidement pour placer leur candidat sur le trône de fer.

Il n’est pas dans l’intérêt de la reine de laisser la nouvelle se répandre dans les royaumes, alors elle agit rapidement pour enfermer les quelques personnes qui sont déjà au courant, tout en décidant également de garder isolées les personnalités importantes qui pourraient présenter un risque pour elle, comme la princesse. Rhaenys Targaryen. Selon la version d’Alicent, Viserys lui a chuchoté sur son lit de mort qu’il souhaitait que son fils Aegon devienne le prochain roi des Sept Royaumes. Grâce à cette astuce, les verts demandent aux seigneurs et aux dames de s’agenouiller et de prêter allégeance à Aegon. Peu refusent, mais ceux qui ne plient pas…

Un nouveau règne commence… et se termine presque avant qu’il ne commence

Aegon Targaryen ne se sent pas apte à gouverner et paresse toute la journée. Dans les heures qui suivent la mort du monarque, personne ne le trouve dans le palais, alors Otto Hightower envoie les frères Cargyll à la recherche du jeune homme, caché quelque part à King’s Landing. Lorsqu’ils le retrouvent, il hésite à revenir, car il sait qu’un sacre l’attend dont il ne veut pas.

À Alicent Hightower, il y a encore de la sympathie pour Rhaenyra, qui était son amie d’enfance. Son intention est d’offrir à la princesse des conditions de paix qui ne sont pas humiliantes, une renonciation à ses droits de succession toujours en vigueur à cette époque. Otto conseille quelque chose de plus drastique, une position qu’il ne partage pas, alors il avertit Aegon que son grand-père essaiera de le dissuader de faire preuve de clémence à la princesse.

La scène du couronnement, avec toute sa pompe et sa splendeur, est brusquement interrompue lorsque la princesse Rhaenys fait irruption dans la pièce sur son dragon Meleys. Pendant une fraction de seconde, il semble être sur le point de verbaliser le mot « dracarys » ; la reine et le roi nouvellement couronné Aegon II Targaryen ferment les yeux, attendant une fusée éclairante qui ne vient jamais. Il se retourne et vole, il vole très haut. Quittez le tribunal.

House of the Dragon diffusera en avant-première le dixième et dernier épisode de la première saison le lundi 24 octobre prochain. La deuxième saison a déjà été officiellement confirmée, alors que George RR Martin en a prévu quatre au total.