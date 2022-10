Parce que les moustiques piquent certaines personnes plus que d’autres

Cela a été découvert par une équipe de recherche américaine qui a enfin compris ce qui est différent chez les personnes les plus ciblées par les moustiques.

Une femelle moustique Aedes aegypti pique une personne / Université Rockefeller

Certaines personnes sont de véritables aimants à moustiques et, de ce fait, se retrouvent plus souvent confrontées à des piqûres gênantes et aux démangeaisons qui vont avec. Mais ce qui rend vraiment ces personnes plus attirantes pour les moustiques n’a pas encore été entièrement clarifié, bien que les préférences de ces insectes fassent depuis longtemps l’objet de débats houleux et de croyances populaires. La génétique, le groupe sanguin, le sang doux et la consommation d’ail ou de bananes sont toutes des théories très populaires sur le sujet. Pourtant, pour la plupart de ces affirmations, il existe en fait peu de données crédibles. Au contraire, également en réponse à la propagation croissante des moustiques qui transmettent des maladies infectieuses dangereuses, la communauté scientifique étudie en profondeur pourquoi certaines personnes sont plus ciblées par les moustiques, en commençant par les principaux facteurs qui les attirent vers nous, comme le dioxyde de carbone (CO2) que nous émettons avec notre souffle, la chaleur corporelle, la couleur des vêtements que nous portons, les caractéristiques de notre peau et les différentes odeurs que nous dégageons. De nouvelles recherches, menées par une équipe de chercheurs de l’Université Rockefeller à New York, suggèrent spécifiquement que certaines variations individuelles de l’odeur de la peau pourraient expliquer notre attrait différent pour les moustiques.

Alors les moustiques choisissent qui piquer

Pour montrer que l’odeur de la peau rend certaines personnes plus sensibles que d’autres aux piqûres de moustiques, les chercheurs américains ont mené une étude de trois ans, dans laquelle ils ont demandé aux sujets qui signalaient le plus souvent des piqûres de moustiques de porter des bas en nylon sur leurs avant-bras pendant six heures par jour. , pendant plusieurs jours, afin de capter l’odeur de leur peau. La même chose a été demandée à un groupe de « chanceux » qui n’étaient presque jamais piqués par les moustiques, afin qu’ils puissent ensuite comparer l’odeur des personnes plus attirantes avec celles qui l’étaient moins.

Pour cette comparaison, les chercheurs ont conçu un test olfactométrique à deux choix, composé d’une chambre en plexiglas divisée en deux tubes, chacun se terminant par une boîte contenant une chaussette. Ils ont ensuite placé les moustiques Aedes aegypti – les principales espèces vectrices de virus tels que le Zika, la dengue, la fièvre jaune et le chikungunya – dans la chambre principale et ont observé les préférences des insectes lorsqu’ils volaient le long des tubes vers une chaussette plutôt qu’une autre.

Le test a montré que les moustiques étaient particulièrement attirés par la chaussette portée par une personne spécifique (sujet 33) et que cette attraction restait stable dans le temps, confirmée par un test ultérieur réalisé des années plus tard. Lorsque les chercheurs ont ensuite calculé dans quelle mesure le sujet 33 était plus invitant que les autres, ils ont constaté qu’il était quatre fois plus attirant que le prochain participant à l’étude pour qui les moustiques avaient montré une plus grande prédilection, et même 100 fois plus attirant que les autres. au moins agréable au goût, le sujet 19.

Les moustiques ne piquent plus que certaines personnes

Les chercheurs ont ensuite classé les participants en sujets plus ou moins attractifs pour les moustiques, se demandant ce qui différenciait leurs odeurs, et ont utilisé des techniques d’analyse chimique pour identifier les composés moléculaires qui étaient présents dans l’odeur de peau de chacun.

Ces analyses ont révélé que des niveaux significativement plus élevés de trois acides carboxyliques -entadécanoïque, heptadécanoïque et nonadécanoïque- étaient présents sur la peau des personnes qui attiraient le plus les moustiques, ainsi que d’autres composés non identifiés appartenant à cette même classe chimique. « Le mélange spécifique de ces acides carboxyliques et d’autres variait parmi les différents sujets très attrayants – ont expliqué les chercheurs de l’étude qui vient d’être publiée dans la revue Cellule -. Par conséquent, il peut y avoir plus d’une façon pour une personne d’être plus attrayante pour les moustiques.« .

Cet aperçu des raisons pour lesquelles les moustiques piquent certaines personnes plus que d’autres et, surtout, les variations dans la composition des acides carboxyliques trouvés sur la peau des sujets les plus invitants confirment les résultats de recherches antérieures également menées par des chercheurs de l’Université Rockefeller, qui ont révélé la complexité du système olfactif de Aedes aegypti. Cette étude a montré que leurs neurones olfactifs sont responsables de la co-expression de multiples récepteurs, ce qui pourrait expliquer la capacité des moustiques à sentir notre odeur malgré tout, quel que soit le mélange précis des différents acides carboxyliques.