EA ferme les serveurs en ligne de plusieurs jeux dans les mois à venir

En bref : Electronic Arts s’apprête à fermer la composante en ligne de plusieurs jeux au cours des prochains mois et certains de vos favoris pourraient figurer sur la liste. Des titres supplémentaires seront sans aucun doute ajoutés à la liste à mesure que nous nous rapprochons de 2023.

Selon la base de données de mise à jour du service en ligne d’EA, Dragon Age Origins (serveur de captures d’écran multijoueur), Army of Two : The 40th Day et Army of Two : The Devil’s Cartel s’éteindront d’ici la fin octobre. En novembre, les joueurs perdront le jeu en ligne dans Command & Conquer : Red Alert 3 (PS3 et Xbox 360), Command & Conquer 3 : Tiberium Wars (Xbox 360, y compris l’extension Kane’s Wrath), Mercenaries 2 (PS3 et Xbox 360) et Ruée. En décembre, Super Mega Baseball: Extra Innings (pour Luna +) et Super Mega Baseball 3 (pour Luna +) disparaîtront.

Les succès continuent d’arriver en 2023 alors que Gatling Gears, Mirror’s Edge, NBA Jam: On Fire Edition et Shank 2 se dirigent tous vers le billot en janvier. Certains jeux comme NBA Jam : On Fire Edition ont des réalisations liées au jeu en ligne. Une fois ces serveurs fermés, il sera impossible de décrocher ces récompenses.

Les jeux avec des composants en ligne ouvrent un tout nouveau monde de possibilités qui sont souvent tenues pour acquises.

Il n’y a pas si longtemps, le jeu en ligne n’existait pas. Le jeu multijoueur signifiait se rassembler autour d’un seul téléviseur avec des amis ou de la famille et partager la même vue ou jouer en mode écran partagé. Les joueurs sur PC avaient le luxe de faire des fêtes en réseau local, mais cela impliquait de transporter du hardware lourd et de passer des heures à relier les choses et à mettre tout le monde au courant des mêmes versions des jeux auxquels vous vouliez jouer. C’était un énorme problème, mais aussi beaucoup de plaisir.

Les premières tentatives de jeux multijoueurs sur console via des plates-formes telles que XBAND pour la SNES et Sega Genesis avaient la bonne idée, mais étaient tout simplement trop tôt pour être commercialisées car l’infrastructure pour prendre en charge le jeu en réseau n’était pas assez mature. Ces jours-ci, vous auriez du mal à trouver un jeu de qualité qui n’a pas une sorte de composant multijoueur.