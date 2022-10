Les jetons reviennent sur FIFA 23 : comment les obtenir ?

Comme chaque année, EA souhaite attirer de nouveaux abonnés pour ses tournois virtuels, et il n’y a pas de meilleur moyen de le faire qu’en offrant des timbres. Eh oui, les FIFA Tokens sont de retour, et cette année il va falloir continuer à avaler des heures de direct sur Twitch pour pouvoir obtenir des tokens que nous échangerons plus tard contre des packs.

Comment fonctionnent les jetons FGS

Le fonctionnement de tout cela est assez simple. EA organise son tournoi EA Sports Cup, la coupe officielle des FIFA 23 Global Series qui réunira les meilleurs joueurs du monde autour de FIFA 23. Ce tournoi se déroulera sur les 4 prochains mois à certaines dates déjà fixées, et petit à petit peu Moins de joueurs resteront jusqu’à ce que le champion soit connu.

Le tournoi est composé de quatre groupes de 5 équipes chacun, parmi lesquels on retrouvera DUX Gaming, Fnatic, Riders, Team Heretics ou encore les équipes officielles PSG, Manchester City et Ajax.

Tous ces matchs seront diffusés en direct sur la chaîne Twitch officielle d’EA (certains matchs seront également disponibles sur YouTube) tous les lundis jusqu’au 21 janvier, et simplement en vous connectant et en regardant au moins 60 minutes de diffusion, vous pourriez gagner un jeton.

Selon le nombre de Tokens que vous obtenez, vous pouvez obtenir des enveloppes plus ou moins intéressantes. Voici les jetons que vous devez échanger pour obtenir les différentes récompenses :

1 jeton : pack d’or premium

2 jetons : pack de joueurs Premium Gold

3 jetons : Pack Top Gold Players

4 jetons : pack Jumbo Rare Players

Mais pour qu’EA sache que vous regardez les jeux, vous devez lier votre compte EA à votre compte Twitch. Vous voulez savoir comment faire ?

Comment lier les comptes Twitch et EA

Avec l’idée que vous pouvez obtenir les récompenses sans problème et ne regarder que 60 minutes du jeu, nous allons vous laisser les étapes nécessaires que vous devez suivre pour les obtenir :

Pour Twitch :

La première chose à faire est d’avoir un compte Twitch. À présent, vous devriez déjà l’avoir en connaissant les avantages qui existent dans Prime Gaming, mais si vous ne l’avez pas, vous pouvez en créer un à partir du site officiel ou de l’application officielle Android et iOS.

Une fois que vous avez votre compte Twitch, vous devrez le lier à votre compte EA. Vous avez sûrement un compte EA, car si vous jouez à FIFA, vous devez en avoir créé un pour gérer votre profil FUT à partir de l’application compagnon et toujours garder votre profil en sécurité. Pour lier les deux comptes, visitez le lien suivant et suivez les étapes pour vous connecter aux deux services.

Pour YouTube :

Accédez au lien suivant pour accéder à la section « Applications connectées » de votre profil YouTube

Cliquez sur le bouton Connecter à côté de l’option Electronic Arts

Entrez les détails de votre compte EA et finissez de lier les deux comptes.

Vous avez déjà.

Où sont-ils rachetés ?

Une fois que vous avez commencé à gagner des jetons, tout ce que vous avez à faire est d’aller dans la section Squad Building Challenges dans Ultimate Team et de sélectionner l’onglet « Modifications ». Vous y trouverez les 4 modèles de défis disponibles, dans lesquels il vous suffit de déposer les cartes que vous avez obtenues. Il est important que vous sachiez que tous les défis sont répétables, et puisque vous aurez 11 diffusions disponibles, vous pourrez échanger 2 fois le défi des 4 cartes nécessaires et l’un des 3 défis de cartes pour obtenir de belles récompenses.

Calendrier des matchs de l’EA Sports Cup pour gagner des jetons

Et maintenant, vous n’avez plus qu’à avaler les retransmissions des matchs. Il faut juste savoir que tous les lundis il y aura un championnat sur la chaîne Twitch, mais pour ne pas rater les journées (il y a des soirées en jeu) on vous laisse toutes les dates de chacune des journées de compétition :