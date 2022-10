Magnifique lynx noir du Canada repéré pour la première fois : la vidéo du très rare félin

Le Dr Thomas Jung a filmé un spécimen de lynx noir du Canada sur son téléphone portable, du jamais vu auparavant. Le magnifique félin est atteint de mélanisme.

Pour la première fois, un magnifique spécimen de lynx canadien totalement noir a été immortalisé. Scientifiquement, la condition s’appelle mélanisme et est liée à des mutations qui déterminent la pigmentation noire de la peau, des cheveux, des plumes, etc. Il est répandu dans plusieurs groupes d’animaux et est communément connu chez les grands félins : les jaguars tous noirs (Panthera onca) et les léopards (Panthera pardus) sont appelés panthères ou panthères noires. Il ne s’agit donc pas d’une espèce en soi, mais de spécimens atteints de mélanisme. Maintenant, pour la première fois, le phénomène a également été observé chez le lynx du Canada (Lynx canadensis), un magnifique félin réparti au Canada, en Alaska et dans d’autres États du nord des États-Unis, comme le Colorado.

Le lynx noir du Canada. Crédit : Thomas Jung / Mammalia

Le lynx noir du Canada a été filmé par le Dr Thomas Jung, chercheur à l’Université de l’Alberta, qui l’a repéré par hasard dans une zone rurale près de Whitehorse, une ville de 25 000 âmes au Yukon, connue principalement pour sa fameuse ruée vers l’or du Klondike. L’homme ne disposait pas des outils adéquats et a filmé l’animal pendant une trentaine de secondes avec son téléphone portable. Le lynx, à environ 50 mètres de l’observateur, est assis tranquillement sur une pelouse devant quelques marches, tout en observant le milieu environnant. À un moment donné, elle commence à marcher vers la gauche – peut-être effrayée par un chien qui aboie à la fenêtre – et disparaît derrière un arbre. C’est un document extraordinaire d’un animal jamais vu auparavant.

Les images ont été enregistrées le 29 août 2020, mais n’ont été publiées aujourd’hui qu’en conjonction avec un article scientifique confirmant la reconnaissance du lynx canadien mélanique. « La couleur du pelage du genre Lynx (composé de quatre espèces NDR) a tendance à être stable, avec peu de variation au sein de l’espèce par rapport à celle des autres félins. Les lynx du Canada (Lynx canadensis) ont des fourrures généralement gris argenté en hiver et brun rougeâtre en été, avec des taches sombres et des poils noirs sur le bout de la queue et des oreilles. Parfois, un morphisme pâle rare est observé, indicatif d’un albinisme partiel », a expliqué le Dr Jung dans le résumé de l’étude. Le spécimen qu’il a filmé a un pelage entièrement noir avec quelques poils grisâtres et blanchâtres, également présents sur la collerette faciale, sur le museau et sur le dos.

Chez les félins, les variations de couleur sont assez fréquentes mais pas chez les lynx, avec seulement quelques observations de spécimens caractérisés par des polymorphismes. Cela rend l’observation du lynx canadien mélanique particulièrement intéressante. Malheureusement, la vidéo longue distance et basse résolution ne permet pas de mieux saisir les détails, mais plusieurs experts du lynx ont confirmé avec certitude à quelle espèce ils appartiennent.

La couleur du pelage (ainsi que celle du plumage et de la peau) a une fonction fondamentale du point de vue du comportement et des interactions interspécifiques et intraspécifiques. Les animaux albinos ou leucistiques, c’est-à-dire blancs, n’atteignent très souvent pas l’âge adulte car ils sont plus facilement repérables et proies. Un lynx complètement noir peut avoir des difficultés importantes à chasser pendant l’hiver, avec le paysage blanchi à la chaux. Les détails de la recherche « Paint it black: first record of melanism in Canada lynx (Lynx canadensis ») ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Mammalia