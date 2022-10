Un iPhone de 2007 a été vendu aux enchères pour 40 000 euros : comment savoir si vous aussi vous avez un trésor à la maison

Il fait partie des premiers modèles d’iPhone produits par Apple et est resté scellé à l’intérieur de la boîte d’origine toutes ces années, il a donc été possible d’atteindre un chiffre aussi élevé.

Un iPhone d’une valeur de 39 339 dollars et 60 cents. Ce n’est pas le dernier produit Apple, en effet, il est très ancien, enfermé dans une boîte, et personne ne peut l’ouvrir (sinon il perd toute sa valeur). L’iPhone 2G 2007, ou iPhone EDGE, a été vendu aux enchères à un prix record après quinze jours d’enchères.

C’est le monde de la collection. Les prix reculent, montent, descendent, et il n’est pas étrange d’acheter des articles qui ne seront jamais utilisés. En effet, dans le cas de l’iPhone 2G jamais vu auparavant. Le propriétaire n’aura jamais à ouvrir les scellés, l’iPhone doit rester fermé dans sa boîte d’origine, c’est une des conditions qui permettait de payer un smartphone vieux de près de 40 000 dollars.

« Cette première version scellée est dans un état exceptionnel », a-t-il écrit dans la description de l’enchère LCG Auctions. « Pratiquement sans défaut sur la surface et les bords, le film d’usine est parfait et adhère à la boîte. Les étiquettes au dos sont impeccables sous le film. Tout d’origine, pas d’autocollants ou d’étiquettes de rechange. Neuf, jamais activé. Les collectionneurs et les investisseurs auraient du mal à trouver un spécimen en meilleur état ». L’ancien propriétaire de l’iPhone était patient, et peut-être clairvoyant. En 2007, il achète le premier iPhone pour 599 dollars.

Comment en est-il arrivé à coûter près de 40 000 euros ?

L’iPhone a commencé à un prix de départ de 2 500 $, puis a grandi. La période de production et l’état de conservation augmentent le prix. Pour comprendre si l’iPhone est de la première génération, il suffit de regarder la boîte. S’il y a 12 icônes sur l’écran affiché alors il fait partie des premiers exemplaires vendus, si le logo iTunes apparaît en bas à droite, alors il appartient aux lots suivants. L’iPhone vendu aux enchères ne l’a pas. De plus, puisqu’il a toujours été scellé à l’intérieur d’une boîte, l’état de conservation est garanti, pour la même raison celui qui l’a acheté ne pourra pas ouvrir l’emballage. Pour comprendre, si le téléphone n’avait été utilisé ou même allumé qu’une seule fois, il aurait perdu toute sa valeur.

Il est difficile d’ouvrir le tiroir de votre maison et de constater que le téléphone abandonné peut avoir une valeur vertigineuse. En général, cependant, l’iPhone 2G étant rare est en demande. S’il est en bon état (même s’il n’a pas été scellé dans une boîte depuis des années) il est possible que certains collectionneurs soient prêts à le débourser ne serait-ce que 1 000 euros, il doit encore être en bon état. Les directives de segurie, pour comprendre si le smartphone abandonné peut avoir une valeur marchande, sont au nombre de deux. Plus il est vieux, plus il vaut, moins il est utilisé, plus le prix monte.

Des chiffres plus fous

Ce n’est pas le premier cas où des produits Apple sont vendus à des prix insensés. En août, un autre iPhone a été vendu 35 000 dollars. En 2017, en Allemagne, à Cologne, un ingénieur passionné d’ordinateurs vintage a dépensé 100 000 euros pour le premier matériel produit par la firme de Cupertino, à savoir Apple 1 de 1976. Et ce n’est pas le chiffre le plus élevé, le même produit, immédiatement après la mort de Steve Jobs , il a été vendu 500 000 $. Les sacs personnalisés, ceux qui ont été offerts le 29 juin 2007 aux clients ayant acheté l’iPhone le premier jour, coûtent désormais 300 dollars sur le web. L’iPod gris métallisé d’origine est allé chercher 4 000 $, l’Apple Macintosh PowerBook170 de 1991 sur eBay dépasse les 6 000 $.