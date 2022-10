Les Sims 4 sont désormais gratuits : comment télécharger et jouer gratuitement sur PS4, PS5, Xbox et PC (Steam)

Les Sims 4 sont désormais gratuits dans le monde entier. 8 ans après son lancement (en 2014), le jeu EA passe en free to play. Ou ce qui revient au même, Les Sims 4 devient gratuit pour tous ceux qui veulent l’essayer et s’en procurer. Et quand nous le retiendrons, ce sera pour toujours, bien sûr. Bien qu’il s’agisse uniquement et exclusivement du jeu de base (sans aucun type d’extension ni de contenu téléchargeable), un cheval cadeau… Vous pouvez le télécharger maintenant sur PlayStation Store, Microsoft Store et Steam pour l’avoir disponible sur la plateforme qui vous convient le mieux (ou tous). Parce que Les Sims ne se démodent jamais.

Combien coûtent tous les DLC Les Sims 4 ?

Selon la page Les Sims 4 sur Steam, le jeu compte 59 contenus téléchargeables avec un prix compris entre 5 et 40 euros, le tout pouvant être acheté pour 984,43 euros. Una cifra que se ampliará próximamente, pues con la conversión del juego a free to play, EA ha prometido estar « más dedicada que nunca a crear experiencias nuevas y significativas para el juego, desarrollando paquetes, kits y entregas exprés de Los Sims a corto y moyen terme ».

Quand aurons-nous Les Sims 5 ?

EA évite de commenter ce problème depuis des éons, donc toute date que vous trouvez traîner est une pure conjecture. Pourtant, à en juger par les nouveaux plans DLC pour Les Sims 4, il est très probable que nous ne verrons pas Les Sims 5 avant 2024… au plus tôt.

Heureusement, et pour tuer l’attente, Les Sims 4 continue de nous offrir de grands moments, en partie grâce aux meilleurs mods de la communauté et en partie à cause des bêtises qui peuvent se produire peu de temps après avoir activé certaines de ses astuces et clés les plus amusantes.