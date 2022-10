Le trou d’ozone au-dessus de l’Antarctique a dépassé 26 millions de kilomètres carrés

La taille annuelle maximale a été atteinte le 5 octobre, ce qui représente la plus grande extension depuis 2015.

La couche d’ozone au-dessus du pôle Antarctique. En bleu et violet les régions avec moins d’ozone / NASA

Le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique a dépassé 26 millions de kilomètres carrés, atteignant son extension annuelle maximale le 5 octobre, s’élevant à 26,4 millions de kilomètres carrés, le plus grand depuis 2015. Selon les données de la NASA, c’est la troisième année consécutive où il s’est étendu à cette taille, bien qu’inférieure au niveau record de 29,9 millions de kilomètres carrés de septembre 2000. La tendance générale, expliquent les États-Unis, montre cependant que le trou se réduit. « Toutes les données disent que l’ozone est en voie de guérisonDit Paul Newman, scientifique en chef au Goddard Space Flight Center de la NASA. En tout cas, la croissance annuelle qui, comme toujours, intervient entre août et octobre, en 2022 »c’était un peu pire« En raison de températures inférieures à la moyenne dans les régions polaires du sud entre 12 et 20 km d’altitude, c’est-à-dire là où se trouve le trou d’ozone.

L’ozone est un gaz incolore chimiquement très actif. Son épuisement au-dessus de la région polaire sud est causé par des composés chlorés présents dans la stratosphère, dont la plupart peuvent être attribués à l’utilisation historique des dichlorofluorocarbures (CFC). En effet, pendant l’hiver froid de l’Antarctique, les températures deviennent suffisamment basses pour permettre la formation de nuages ​​stratosphériques polaires (PSC) à haute altitude.

Ces PSC fournissent une surface pour les réactions chimiques qui convertissent les CFC en formes plus actives telles que le chlore gazeux. Au début du printemps dans l’hémisphère sud, le rayonnement ultraviolet de la lumière du soleil divise ces molécules de chlore gazeux, libérant des atomes de chlore qui réagissent et détruisent les molécules d’ozone. Pour cette raison, le trou d’ozone antarctique se développe pendant cette période de l’année, se stabilisant une fois que les températures deviennent trop élevées pour que le PSC existe.

Plus la persistance des nuages ​​stratosphériques polaires est grande, plus le risque d’endommagement de la couche d’ozone est élevé, ce qui explique pourquoi des trous particulièrement importants ont été observés ces dernières années. Cette année, en particulier, les températures dans la stratosphère antarctique ont atteint un minimum de -94 °C le 11 août, pour atteindre -82 °C le 11 octobre. À cette date, la NASA a découvert que le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique s’était déjà réduit à 22,67 millions de kilomètres carrés.