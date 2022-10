Le développeur blâme "Patate" Xbox Series S pour verrouiller Gotham Knights à 30 ips sur consoles

Une patate chaude : Nous avons l’habitude de voir des jeux sur PlayStation 5 et Xbox Series X proposer des modes de performances qui augmentent les fréquences d’images, mais pas Gotham Knights. Le titre très attendu de Rocksteady aura l’une des restrictions que nous avons souvent vues sur les consoles de la génération précédente : une limite de 30 images par seconde. Selon un développeur, la faute incombe à la « patate » Xbox Series S.

La productrice exécutive de Gotham Knights, Fleur Marty, a récemment confirmé via Discord que le jeu serait verrouillé à [email protected] sur Xbox Series X/S et PS5. Le titre n’a pas le mode de performance familier qui sacrifie une certaine fidélité/résolution graphique pour une fréquence d’images plus élevée.

La société affirme que la raison de cette décision est le « type de fonctionnalités » trouvées dans Gotham Knights, telles que l’option de coopération entièrement autonome dans le monde très détaillé, ce qui indique que ce n’est pas aussi simple que de réduire la résolution pour augmenter le fps, Apparemment.

Cela a été une surprise étant donné que Warner Bros. avait précédemment annulé les plans pour les versions PS4/Xbox One de Gotham Knights afin d’offrir aux joueurs « la meilleure expérience de jeu possible ».

Lee Devonald, un artiste technique senior de Rocksteady, a tweeté que le vrai coupable n’était pas les fonctionnalités du jeu ; c’est la Xbox Series S. Il dit que la Xbox Series moins chère n’est pas beaucoup mieux que son prédécesseur de dernière génération. Et comme les jeux multiplateformes doivent être optimisés pour les moins performants, le XBS, que Devonald appelle une « patate », paralyse « toute une génération de jeux ».

🚨‼️🚨’ Le développeur senior dit que la Xbox Series S retient cette génération de jeux et dit que ce n’est pas beaucoup mieux qu’une console de dernière génération. pic.twitter.com/evrnGqt9Zc — LE DRAGON ROUGE » (@TWTHEREDDRAGON) 15 octobre 2022

Sans surprise, les tweets de Devonald ont généré une forte réponse. Il les a finalement supprimés et a maintenant supprimé l’intégralité de son compte Twitter, même s’il n’est pas le premier développeur à se plaindre d’avoir fait des compromis pour la console.

Elle manque peut-être de puissance, mais la Xbox Series S était la console la plus vendue de Microsoft sur certains marchés clés en novembre dernier. La société a récemment publié des mises à jour pour améliorer les temps de démarrage et donner aux développeurs un accès à de la mémoire supplémentaire, ce qui peut améliorer les performances graphiques dans des conditions de mémoire restreinte. Mais cela ne semble pas avoir été suffisant pour faire tourner Gotham Knights à 60 images par seconde.

Les propriétaires de PC, bien sûr, ne seront pas verrouillés à 30 images par seconde. La page Steam de Gotham Knights note qu’il peut atteindre 60 ips à des réglages bas en 1080p en utilisant une GTX 1660 Ti/Radeon RX 590 et un Core i5-9600K/Ryzen 5 3600.