Elon Musk fait marche arrière, dit que SpaceX financera Starlink en Ukraine "indéfiniment"

En bref : Elon Musk est apparemment revenu sur son affirmation selon laquelle SpaceX ne peut pas continuer à financer indéfiniment Starlink en Ukraine. Le PDG déclare maintenant que la société continuera de payer pour le service et de fournir des terminaux au gouvernement du pays.

SpaceX a fourni environ 25 000 terminaux terrestres Starlink à l’Ukraine depuis le début de la guerre. Musk dit que cela a coûté 80 millions de dollars à l’entreprise et dépassera les 100 millions de dollars d’ici la fin de l’année. De plus, SpaceX doit créer, lancer, entretenir et réapprovisionner des satellites et des stations au sol, et payer les opérateurs de télécommunications pour l’accès à Internet via des passerelles, ce qui coûte près de 20 millions de dollars par mois. Musk a également noté que les terminaux ont une utilisation des données 100 fois supérieure à celle des ménages typiques.

Selon un rapport de CNN, le directeur des ventes gouvernementales de SpaceX a envoyé une lettre au Pentagone le mois dernier l’avertissant qu’il ne peut pas fournir plus de satellites Starlink et financer indéfiniment ceux qui existent déjà en Ukraine. Il estime que les coûts pourraient atteindre près de 380 millions de dollars au cours des 12 prochains mois et souhaite que le gouvernement américain paie la facture.

SpaceX ne demande pas de récupérer les dépenses passées, mais ne peut pas non plus financer indéfiniment le système existant * et * envoyer plusieurs milliers de terminaux supplémentaires dont l’utilisation des données est jusqu’à 100 fois supérieure à celle des ménages typiques. C’est déraisonnable. – Elon Musk (@elonmusk) 14 octobre 2022

Musk a semblé confirmer l’authenticité de la lettre dans une série de tweets. Il a noté que des concurrents tels que Lockheed Martin et Boeing ont reçu des milliards de dollars de contrats gouvernementaux pour leurs services. Il a également fait référence à l’ambassadeur sortant d’Ukraine en Allemagne, Andriy Melnyk, qui a dit à Musk qu’il devrait « F ** k off » sur son sondage controversé sur le plan de paix en Ukraine, déclarant: « Nous ne faisons que suivre sa recommandation. »

Le Pentagone a confirmé qu’il avait discuté de paiements avec Starlink pour assurer la connectivité des forces ukrainiennes. Il a également examiné des alternatives potentielles. « Il n’y a pas que SpaceX, il y a d’autres entités avec lesquelles nous pouvons certainement nous associer pour fournir à l’Ukraine ce dont elle a besoin sur le champ de bataille », a déclaré Sabrina Singh, attachée de presse adjointe du Pentagone.

Mais un jour après ses tweets, Musk a changé de position, probablement en raison du contrecoup. « Au diable », a écrit le milliardaire sur Twitter. « Même si Starlink continue de perdre de l’argent et que d’autres entreprises reçoivent des milliards de dollars des contribuables, nous continuerons à financer gratuitement le gouvernement ukrainien. »

Les commentaires dans ce fil sont le rêve humide d’un théoricien du complot – Elon Musk (@elonmusk) 16 octobre 2022

La lettre de Starlink à CNN indique qu’environ 85 % des 20 000 terminaux en Ukraine ont été payés ou partiellement payés par des pays comme les États-Unis, la Pologne et le Royaume-Uni. Ces entités ont également payé environ 30 % de la connectivité Internet.

« Je n’ai vu AUCUN Starlink qui a été acheté par les gouvernements ou par SpaceX. Tous les Starlinks que j’ai vus / utilisés – ont été achetés soit par des volontaires comme moi, soit par des soldats qui ont investi leur argent personnel. Le prix de l’abonnement est également payé de poche », a écrit Dimko Zhluktenko, le fondateur de l’organisation caritative militaire ukrainienne Dzyga’s Paw (via The Guardian).

Plus tôt dans la journée, Musk a déclaré que SpaceX ajouterait une option de don à Starlink pour ceux qui souhaitent faire don de son hardware et de ses services aux endroits dans le besoin.