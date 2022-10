Le Groenland souffre et fond : en septembre une température record de 8°C supérieure à la moyenne

Le mois de septembre 2022 a été le plus chaud de l’histoire du Groenland, avec une température supérieure de 8°C à la moyenne historique du mois. Les conséquences.

Le Groenland vient de connaître le mois de septembre le plus chaud de son histoire, avec des températures bien supérieures de 8°C à la moyenne de la période de référence historique (1991 – 2020). C’est un chiffre dramatique pour l’île du Royaume du Danemark qui, selon une étude il y a quelques années, a déjà atteint le point de non-retour : selon des scientifiques de l’Ohio State University, en fait, la glace de la glace feuille est vouée à disparaître, quoi que nous puissions faire pour essayer d’arrêter l’impact du réchauffement climatique. Des températures chaudes comme celles enregistrées le mois dernier, pratiquement sur toute l’île, ne font qu’accélérer le processus de fonte de la glace ; il suffit de dire qu’en moins de 10 ans, entre 2010 et 2018, 286 milliards de tonnes ont été perdues, avec pour conséquence une élévation du niveau de la mer (l’un des principaux risques liés au changement climatique).

Groenland « chaud ». 1 crédit

Des scientifiques du Copernicus Climate Change Service (C3S), du Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) et du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) ont déterminé que septembre 2022 était le mois le plus chaud de l’histoire du Groenland. stations météo sur place. Selon les experts de la mission gérée en collaboration entre la Commission européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA), la raison de cette chaleur anormale réside dans des vents qui soufflaient principalement du Sud et du Sud-Ouest, investissant des zones où les températures étaient déjà anormales. plus chaud que la moyenne de la période. Comme vous le savez, de multiples records de température en Europe, en Amérique du Nord et en Chine ont été battus cet été, tant sur terre qu’en mer. La chaleur des masses d’eau est lentement relâchée dans l’atmosphère, catalysant les risques de perturbations violentes (telles que les tornades ou les tornades) et les déplacements d’air chaud.

L’une des données les plus significatives de la situation au Groenland provient du National Snow and Ice Data Center (NSIDC) des États-Unis, selon lequel, dans l’après-midi du 3 septembre, la station Summit a détecté une température supérieure à 0 ° C. C’était la première fois depuis quand les enquêtes sont réalisées à la fin des années 80 du siècle dernier. Comme on le sait, la glace fond au-delà de ce seuil, on peut donc imaginer les conséquences dans un endroit où la température a toujours été inférieure au point de fusion. « Des températures relativement élevées et continues plus tard dans le mois sont évidentes à partir des estimations de quantités inhabituelles de fonte des glaces tout au long du mois de septembre présentées à la fois par le NSDC et le portail polaire danois (le portail polaire NDR) », expliquent les scientifiques de la mission Copernicus. En raison de la vague de chaleur anormale, environ 12 milliards de tonnes de glace ont fondu le 3 septembre seulement.

Au niveau européen, septembre 2022 était d’environ 0,4 °C plus frais que pendant la période de référence historique 1991 – 2020 ; en raison de températures inférieures à la moyenne dans une large fourchette entre l’Europe centrale et la Russie. Néanmoins, les températures en Europe de l’Ouest et dans le bassin méditerranéen ont été globalement supérieures à la moyenne, en raison du dégagement de chaleur marine lié aux pics extrêmes enregistrés au cours de l’été. Des températures supérieures à la moyenne ont également été enregistrées en Amérique du Nord, avec quelques records inquiétants : en septembre, Salt Lake City, dans l’Utah, a atteint le record du mois de 41,7°C. Certains pays asiatiques ont également été chauds, avec un record de 35,9°C en Hong Kong, une température jamais vue en septembre. Il n’est donc pas surprenant qu’au niveau mondial, septembre 2022 ait été d’environ 0,3 ° C plus chaud que la moyenne historique de référence et le 4e plus chaud au total, à égalité avec celui de 2016.