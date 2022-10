House of the Dragon dans l’épisode 8, un geste de paix qui précède la guerre

L’épisode 8 de House of the Dragon continue d’esquisser une guerre qui est sur le point d’éclater, mais reste en sommeil jusqu’à la mort du roi Viserys Targaryen. Le personnage, joué par Paddy Considine, fait un ultime effort pour désamorcer les hostilités entre les membres de sa propre famille, divisée en deux factions différentes : les partisans de la princesse Rhaenyra et les partisans de la reine Alicent. Dans les lignes suivantes, il y aura des extraits de l’épisode le plus récent.

Viserys est au crépuscule de sa vie. Depuis que Rhaenyra a quitté King’s Landing pour vivre à Peyredragon, la santé du souverain s’est détériorée au-delà de toute mesure. Sa skin est couverte de croûtes et de plaies, il lui manque un œil et son visage est émacié. Il peut à peine bouger sans aide et la douleur est presque insupportable. C’est pourquoi ils lui donnent du lait de pavot, une drogue qui engourdit son cerveau.

Un dîner pour une réconciliation impossible

Quelques années se sont écoulées depuis que Rhaenyra a épousé son oncle Daemon Targaryen. La mort de son ancien mari, Laenor Velaryon, reste suspecte : la princesse Rhaenys Targaryen, sa mère, estime que le mariage a comploté le meurtrier. Dans tous les cas, l’héritière du trône de fer rentre chez elle pour constater que le roi n’a plus longtemps à vivre.

Les hostilités entre les deux factions sont évidentes, même entre les enfants de la princesse et de la reine. La succession est en jeu, alors tous les acteurs tentent désespérément de forger des alliances qui leur permettent de renforcer leur position. Pendant ce temps, Viserys réunit les Targaryen pour un dîner de famille : il les implore de s’unir, de ne pas se diviser ou se détruire. Pendant un instant, cette offre de paix semble s’enfoncer, au point où Rhaenyra et Alicent désamorcent leur dispute.

Ce dernier geste du roi Viserys est louable, mais la guerre de succession est inévitable. La seule inconnue est de savoir quand exactement, bien que compte tenu du statut du monarque, ce sera plus tôt que tard. Et il ne reste que deux épisodes pour clôturer la saison…