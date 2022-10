Sonic Frontiers annonce un DLC Monster Hunter gratuit

Sonic Frontiers regarde au-delà de ses frontières et accueillera Monster Hunter dans son monde ouvert. Le titre développé par SEGA a confirmé une collaboration avec la saga Capcom, qui se concrétisera à travers un contenu téléchargeable gratuit disponible à partir du 14 novembre. À travers un tweet du compte officiel Monster Hunter, les artistes du jeu ont montré un concept art pour signer la collaboration.

Lorsque le DLC sortira, les joueurs de Sonic Frontiers pourront récupérer des pièces d’équipement comme l’armure Rathalos ou l’armure Rathalos Cat. De plus, un mini-jeu spécial sera inclus qui donnera au hérisson un power-up s’il est fait correctement. Tout semble indiquer que l’armure ne sera que de simples accessoires skins, sans avantages ni améliorations pour le protagoniste.

Sonic Frontiers et bien plus encore

Sonic Frontiers sera mis en vente le 8 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC (ce sont les exigences minimales et recommandées). SEGA a indiqué avoir de « grandes attentes » concernant ce jeu vidéo, surtout maintenant que la série est dans un doux moment grâce au succès des adaptations cinématographiques. Sonic The Movie et sa suite ont triomphé au box-office et Paramount Pictures a non seulement révélé le troisième opus, mais a également dévoilé une série Knuckles en direct.

Netflix prépare également Sonic Prime, une série animée CGI qui a déjà été montrée dans sa première bande-annonce officielle. 24 épisodes au total qui sortiront à l’hiver 2022, toujours sans date plus précise.

Le dernier épisode de Monster Hunter est Rise, ainsi que son extension Subreak. Le jeu était exclusif à l’hybride Kyoto, mais a également reçu une adaptation PC avec des améliorations graphiques.

