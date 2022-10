William Shatner, Kirk de Star Trek, choqué par l’espace : « Je n’ai vu que la mort, froide et noire »

L’année dernière, l’acteur William Shatner s’est envolé dans l’espace grâce à Blue Origin de Jeff Bezos. Mais l’expérience était totalement différente de ce qu’il imaginait.

L’acteur canadien William Shatner, connu pour son rôle de capitaine Kirk dans Star Trek mais aussi pour les séries TJ Hooker et Boston Legal, il y a exactement douze mois – à l’âge mûr de 90 ans – a pu réaliser son rêve d’aller vraiment au espace. La société aérospatiale privée de Jeff Bezos, Blue Origin, lui a accordé l’un des quatre sièges d’astronaute pour le deuxième vol habité de la navette New Shepard, faisant de lui le plus vieil homme à avoir été « parmi les étoiles ». Mais cette expérience globale et émouvante, telle qu’il l’a décrite à son retour sur Terre, a eu un impact bien pire qu’il ne l’imaginait, à tel point qu’il l’a comparée à un enterrement. Il suffit de voir la vidéo tournée dès qu’il a posé le pied sur Terre, dans laquelle – visiblement troublé – l’acteur tente d’expliquer ses émotions à Jeff Bezos lui-même (pas très intéressé, d’ailleurs), tandis que tous les autres font la fête et s’excitent. pour l’expérience.

Maintenant, Variety.com a publié quelques passages cryptés du livre « Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder » que Shatner a co-écrit avec le co-auteur Joshua Brandon, dans lequel il a détaillé les émotions ressenties au cours de cette expérience. Le décollage a aussi été compliqué, entre la peur de voler, les réflexions constantes sur l’accident du dirigeable allemand Hindenburg (qui a coûté la vie à 35 personnes), l’annonce d' »une anomalie au moteur de la fusée » et l’accélération qui l’a littéralement écrasé sur le siège, mais ce n’est qu’une fois là-haut qu’il a totalement changé sa perspective sur l’espace. Atteints de microgravité et détachèrent leurs ceintures, ses trois compagnons de voyage commencèrent à faire des culbutes et à planer dans les airs, mais il ne voulut pas perdre ne serait-ce qu’une seconde de temps et se pencha par la fenêtre pour voir la Terre depuis l’espace. « J’ai baissé les yeux et j’ai pu voir le trou que notre vaisseau spatial avait fait dans la fine couche d’oxygène teintée de bleu autour de la Terre », a-t-il dit avec émotion, puis a détourné la tête, vers l’espace lointain. Et là, le monde « s’est effondré sur lui ». Voici sa pensée.

« J’aime le mystère de l’univers. J’aime toutes les questions qui nous sont venues au cours de milliers d’années d’exploration et d’hypothèses. Des étoiles qui ont explosé il y a des années, leur lumière nous parvient des années plus tard ; les trous noirs qui absorbent l’énergie ; des satellites nous montrant des galaxies entières dans des zones que l’on croyait complètement dépourvues de matière… tout cela m’a ravi pendant des années… mais quand je regardais dans la direction opposée, dans l’espace, il n’y avait aucun mystère, aucune crainte majestueuse à contempler… … tout ce que j’ai vu, c’est la mort », a déclaré Shatner. « J’ai vu un vide froid, sombre et noir. C’était différent de toutes les ténèbres que vous pouvez voir ou entendre sur Terre. C’était profond, enveloppant, totalisant. Je me tournai vers la lumière de la maison. Je pouvais voir la courbure de la Terre, le beige du désert, le blanc des nuages ​​et le bleu du ciel. C’était la vie. Nourrir, soutenir, vivre. Terre Mère. Gaïa. Et je la quittais. Tout ce que j’avais pensé était faux. Tout ce que je m’attendais à voir était faux », a ajouté l’acteur.

Shatner pensait qu’aller dans l’espace représenterait la catharsis de la connexion avec d’autres êtres vivants, la clé pour comprendre l’harmonie de l’Univers, mais a plutôt découvert que la beauté « n’est pas là-bas, mais ici-bas, avec nous tous ». « C’était l’une des sensations de douleur les plus fortes que j’ai jamais ressenties. Le contraste entre la froideur dangereuse de l’espace et la nourriture chaude de la Terre en dessous m’a rempli d’une tristesse accablante », a poursuivi l’acteur. En pensant à la destruction que notre espèce cause sur Terre, par exemple à cause du changement climatique qui anéantit les espèces végétales et animales, il a conclu son raisonnement : « Cela m’a rempli de terreur. Mon voyage dans l’espace était censé être une fête ; au lieu de cela, cela ressemblait à un enterrement ».

Shatner a saisi toute la délicatesse et la fragilité de notre planète flottant dans les ténèbres, la seule à abriter la vie, à notre connaissance. Ce sentiment d’égarement et de désolation n’est pas nouveau et porte un nom précis : « Overview Effect », ou « effet de la vue d’ensemble » dans notre idiome. Plusieurs astronautes et cosmonautes ont été capturés, dont Edgar Mitchell, Youri Gagarine, Michael Collins, Thomas Jones, Chris Hadfield, Paolo Nespoli et bien d’autres. C’est un état d’esprit de conscience profonde, dont le nom a été inventé par le philosophe Frank White en 1987 après avoir interviewé plusieurs astronautes. Elle naît du privilège de pouvoir voir la Terre de là-haut, sans frontières ni divisions, d’où l’on peut mieux percevoir l’émerveillement qui nous entoure sur la planète et l’insignifiance de l’homme face à l’immensité glaciale de l’Univers. Ce n’est pas un hasard si plusieurs astronautes proposent un voyage dans l’espace aux politiciens et aux puissants sur Terre, pour saisir cette prise de conscience dont ils auraient tant besoin pour prendre des décisions.