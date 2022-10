La détection de collision de l’iPhone 14 se déclenche par inadvertance sur les montagnes russes

En bref : plus d’un million d’heures de données sur les accidents, à la fois dans le monde réel et en laboratoire, n’ont apparemment pas suffi à aplanir toutes les rides d’une caractéristique importante du dernier smartphone d’Apple.

La détection des collisions a fait ses débuts comme l’une des rares nouvelles fonctionnalités de la famille iPhone 14 et des nouvelles montres Apple en septembre. La fonctionnalité utilise un gyroscope amélioré, un nouvel accéléromètre à force g, des microphones, un GPS, un baromètre et un algorithme avancé pour détecter si vous avez été impliqué dans un accident et avertir automatiquement les services d’urgence et vos contacts d’urgence. Si vous êtes inconscient, votre appareil jouera un message audio pour le 911 et leur fournira vos coordonnées latitudinales et longitudinales.

Les faux positifs ont causé des maux de tête aux travailleurs des services d’urgence et aux utilisateurs. Le centre de communication du comté de Warren, près du parc d’attractions Kings Island, à l’extérieur de Cincinnati, a reçu une demi-douzaine de fausses alarmes de la part de cyclistes depuis la mise en vente des nouveaux téléphones le mois dernier. Selon le Wall Street Journal, les montagnes russes Joker à Six Flags Great America près de Chicago ont également déclenché des faux positifs.

Un porte-parole a déclaré à la publication que la fonctionnalité est extrêmement précise pour détecter les accidents graves, ajoutant qu’Apple l’a optimisée pour minimiser les faux positifs. Le porte-parole a noté qu’Apple continuera d’améliorer la fonctionnalité à l’avenir.

Lors d’un autre incident, l’iPhone 14 Pro Max de Douglas Sonders s’est envolé de sa moto lors d’une croisière samedi avec des amis à New York. En supposant que le téléphone avait disparu depuis longtemps, il s’est dirigé vers un Apple Store local pour le remplacer. Mais le téléphone n’était pas mort et avait plutôt appelé les services d’urgence et informé ses contacts d’urgence qu’un accident avait été détecté.

Le mois dernier, un YouTuber a mis la fonctionnalité à l’épreuve en attachant un iPhone 14 Pro au casque d’une voiture et en l’envoyant vers des cibles fixes. Cela a fonctionné, mais ils auraient tout aussi bien pu se rendre dans un parc d’attractions pour tester la fonctionnalité.

Les déclencheurs involontaires sont plus qu’une simple nuisance. Gaspiller des ressources sur de fausses alarmes pourrait ralentir les temps de réponse pour les urgences réelles et mettre des vies en danger.