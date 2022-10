30 minutes de fumée secondaire suffisent à déclencher une inflammation liée à des lésions tissulaires

Une équipe de recherche de l’Université de Pérouse a montré qu’une très courte exposition à la fumée secondaire suffit à déclencher des processus inflammatoires.

Des chercheurs italiens ont montré qu’une brève exposition à la fumée secondaire suffit à déclencher des processus inflammatoires, bien étudiés en relation avec une exposition prolongée et associés à des lésions tissulaires. De multiples études ont montré les conséquences néfastes sur la santé de la fumée secondaire, en particulier pour les enfants, qui sont également à risque de polyarthrite rhumatoïde une fois adultes, mais peu d’enquêtes se sont concentrées sur les modifications biologiques à court terme dues à une exposition passagère, comme celle-ci. que vous pourriez avoir à la maison ou dans une voiture avec des connaissances fumeurs. Nous savons maintenant que cela aussi peut avoir des conséquences négatives.

Une équipe de recherche française dirigée par des scientifiques du Département de médecine et de chirurgie – Section d’anatomie humaine, clinique et médico-légale de l’Université de Pérouse en étroite collaboration a démontré que 30 minutes de tabagisme passif suffisent à déclencher des mécanismes inflammatoires liés aux lésions tissulaires avec des collègues. du Département des sciences pharmaceutiques – Section de biochimie et du Département de médecine – Section de médecine du travail, des maladies respiratoires et de la toxicologie de l’université ombrienne. Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Mario Rende et Marco Dell’Omo, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une expérience avec 21 non-fumeurs, exposés à la fumée de cigarette laissée à consommer dans un cendrier à l’intérieur d’un environnement domestique simulé en laboratoire.

L’objectif des scientifiques était d’évaluer l’influence de la fumée secondaire sur le célèbre facteur de croissance nerveuse (FCN) ou Nerve Growth Factor (NGF) et ses récepteurs Tropomyosin-related kinase A (Tropomyosin-related kinase A) et neurotrophine p75, molécules impliquées dans problèmes de santé respiratoires et autres. Le FCN a été identifié par Rita Levi Montalcini et pour cette découverte, il a remporté le prix Nobel de médecine en 1986. À partir des analyses effectuées sur les échantillons des participants, les scientifiques ont constaté que la très courte exposition à la fumée secondaire était en mesure de déterminer « un modification quantitative d’une protéine présente dans le sang et liée à des mécanismes inflammatoires », lit-on dans le communiqué de presse publié par l’Université de Pérouse. Plus précisément, le récepteur p75NTR est affecté, qui se lie à diverses neurotrophines, dont la plus connue, explique l’université ombrienne, est précisément celle découverte par Montalcini.

En seulement 30 minutes, le tabagisme passif est donc capable de déclencher « une série de mécanismes inflammatoires qui contribuent à la formation de lésions tissulaires produites à la suite d’expositions répétées et de longue durée », souligne l’université. Les auteurs de l’étude expliquent que ces effets indésirables sont particulièrement importants pour les nourrissons et les enfants. Par ailleurs, comme indiqué, plusieurs études ont mis en évidence les effets négatifs du tabagisme passif sur les enfants.

La découverte des équipes des professeurs Rende et Dell’Omo a également une implication en médecine légale. L’exposition au tabagisme passif, en fait, est actuellement évaluée avec une analyse d’urine de 24 heures et en analysant « la concentration des produits du métabolisme de la nicotine », comme la cotinine, mais grâce aux résultats de la nouvelle étude, il a été déterminé qu’il est possible de détecter une exposition encore plus rapidement, « grâce à un simple prélèvement sanguin et au dosage du récepteur p75NTR ». Les détails de la recherche « Effets à court terme de la fumée secondaire sur le facteur de croissance nerveuse et ses récepteurs TrKA et p75NTR dans un groupe de non-fumeurs » ont été publiés dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health.