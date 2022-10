Parce que la voix de Chris Pratt en tant que Super Mario a irrité les fans

La bande-annonce de Super Mario Bros. – présentée par Shigeru Miyamoto lui-même lors du Nintendo Direct en collaboration avec le New York Comic Con – vous permet d’avoir un avant-goût de la performance vocale des acteurs et actrices impliqués.

Comme promis, Nintendo a sorti le 6 octobre dernier la bande-annonce de Super Mario Bros. Non, pas le jeu vidéo, mais le film d’animation réalisé en collaboration avec le studio Illumination Entertainment. Son arrivée dans les salles est prévue ce printemps, pour être précis le 7 avril 2023. En attendant, la courte bande-annonce en question – présentée par le « père de Mario » Shigeru Miyamoto lui-même lors du Nintendo Direct en marge du New York Comic Con – permet d’avoir un avant-goût de la performance vocale des acteurs et actrices impliqués.

Le film Super Mario Bros. compte sur un casting stellaire qui voit la participation de Chris Pratt (voix de Mario), Anya Taylor-Joy (voix de la princesse Peach), Charlie Day (voix de Luigi), Jack Black (voix de Bowser) , Keegan-Michael Key (voix de Toad) et Seth Rogen (voix de Donkey Kong). Il y aura aussi un caméo avec Charles Martinet, voix historique de Mario, celui qui a rendu célèbre la phrase « C’est un moi Mario ! », prononcée avec un fort accent italien pour souligner les origines du drôle de plombier de Nintendo. Clairement ces rumeurs concernent le film en version originale. L’italien verra une équipe d’acteurs de voix italiens et d’acteurs de voix non encore divulgués.

Ce qui n’est pas convaincant, c’est la performance de Chris Pratt. Il y a quelque temps, à l’occasion du dévoilement du casting, le populaire acteur américain avait déclaré vouloir utiliser un accent « différent de tout ce que vous avez déjà entendu auparavant dans le monde de Mario ». Et en fait, selon Mario / Pratt dans les scènes finales de la bande-annonce, la perception est celle de ne pas avoir de personnage italien comme protagoniste. Pour l’amour du ciel, nul besoin d’un discours macaronique qui rappelle l’accent, plus qu’italien, italo-américain. Cependant, le résultat final semble loin de la voix de Mario, méconnaissable s’il ferme les yeux pendant la bande-annonce.

Incroyable à la place le rendu de Jake Black en tant que Bowser, qui domine la partie initiale de la bande-annonce. En général, les retours du public semblent très positifs, comme le démontrent les commentaires enthousiastes sous Nintendo Direct. « Le moi de 6 ans aurait sauté de joie pour cette bande-annonce » écrit un internaute parmi tant d’autres. Après tout, en seulement 2 minutes et demie de vidéo, il est possible de saisir le respect et la loyauté envers l’icône Nintendo. Que d’attentes pour Super Mario Bros. le film, surtout si l’on considère le précédent flop devenu désormais culte : le live action de 1993 avec Bob Hoskins dans le rôle de Mario et John Leguizamo dans ceux de Luigi.