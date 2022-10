Commentaire : Google intensifie la guerre des prix

C’est une bonne année pour les smartphones et les smartwatches. Et si les nouveaux Google Pixel 7 Pro et Google Pixel Watch sont les meilleurs du genre, l’offre est de premier ordre. Ceux qui précommanderont le smartphone recevront la smartwatch gratuitement pendant une courte période ; sur demande même dans la version LTE. Vous pouvez économiser jusqu’à 429 euros avec.

Le Pixel 7 Pro coûte 899 euros dans la version avec 128 Go ou 999 euros avec 256 Go. Et le prix comprend déjà la Pixel Watch, qui coûte en réalité jusqu’à 429 euros.

Google Pixel 7 Pro et montre Pixel

Ce n’est peut-être pas une comparaison individuelle. Si vous voyagez dans l’univers Apple, vous ne vous contentez pas de basculer rapidement dans le monde Google ou vice versa. Mais pour ceux qui avaient déjà caressé l’idée, l’opportunité ne leur était plus – enfin – favorable depuis longtemps.

Google du coup le « cheap Jacob » ?

Un total de 999 euros pour l’un des meilleurs smartphones et l’une des meilleures smartwatches du marché. Cela rappelle l’époque où Google lançait les développeurs de smartphones de la série Nexus pour une pomme et un œuf. J’ai acheté le super Nexus 4 pour seulement 300 euros à l’époque.

Le prix aujourd’hui est beaucoup plus élevé et arrive en des temps incertains avec une inflation à deux chiffres en Allemagne qui n’est pas connue depuis des décennies. Apple a augmenté ses prix en conséquence. Un iPhone 14 coûte 200 euros de plus qu’un iPhone 13. J’ai récemment payé environ 1 500 euros pour mon iPhone 14 Pro, y compris tous les accessoires. Si j’optais pour la même taille d’écran que Google propose ici, l’iPhone 14 Pro Max serait nécessaire, avec 256 Go pour 1 579 euros.

Au fait, je n’ai aucun regret – l’iPhone 14 Pro est génial et j’en profiterai pendant de nombreuses années. Mais ceux qui sont confrontés au choix de dépenser 1 500 ou « seulement » 1 000 euros pour un smartphone de première classe peuvent trouver la décision plus facile. D’autant plus que les intéressés peuvent actuellement économiser encore plus. 1 000 euros pour le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch réunis. Parce qu’Apple ne met pas en place un tel bundle, un iPhone 14 Pro Max et une Apple Watch Series 8 devraient coûter plus de 2 000 euros selon le niveau de prix actuel. Plus du double.

Est-ce que ça vaut le coup? Comparons.

Pixel 7 Pro contre iPhone 14 Pro Max : Spécifications

Google Pixel 7 Pro Apple iPhone 14 Pro Max Écran LTPO-OLED de 6,7 pouces avec QHD+ (1440 × 3120 px), 512 ppi, jusqu’à 120 Hertz, jusqu’à 1 500 nits de luminosité maximale, 16 millions de couleurs, affichage permanent, prise en charge HDR, rapport de contraste typique : 1 000 000 :1 Écran LTPO-OLED de 6,7 pouces avec 1290 × 2796px, 460ppi, jusqu’à 120 hertz, jusqu’à 2 000 nits de luminosité maximale, 1,07 milliard de couleurs, affichage permanent, prise en charge HDR, rapport de contraste typique : 2 000 000 :1 Taille : 16,3 x 7,6 x 0,89 cm, 212 grammes Taille : 16,1 x 7,8 x 0,79 cm, 240 grammes Processeur Google Tensor G2 Apple A16 bionique Système triple caméra : Appareil photo principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1,85, taille de pixel de 1,2 µm, capteur 1/1,31 pouce Appareil photo ultra grand angle 12 MP avec ouverture f/2,2, taille de pixel 1,25 µm, taille du capteur : 1/2,9 pouces Téléobjectif 48 MP avec ouverture f/3,5, taille de pixel 0,7 µm, zoom optique 5x, taille du capteur : 1/2,55 pouces Vidéo : jusqu’à 4K à 30 ou 60 ips, stabilisation d’image optique et électronique Caméra frontale de 10,8 MP avec ouverture f/2,2, taille de pixel de 1,22 µm Système triple caméra : Appareil photo principal de 48 mégapixels avec ouverture f/1,78, taille de pixel de 1,22 µm, capteur 1/1,28 pouce Appareil photo ultra grand angle 12 MP avec ouverture f/2,2, taille de pixel 1,4 µm, taille du capteur : 1/2,55 pouces Appareil photo téléobjectif 12 MP avec ouverture f/1,78, zoom optique 3x, taille du capteur : 1/3,5 pouces Vidéo : jusqu’à 4K à 30 ou 60 ips, stabilisation d’image optique et électronique Caméra frontale 12 MP avec ouverture f/1.9 Batterie 5 000 mAh, charge rapide 30 W filaire (avec chargeur Google 30 W vendu séparément) et sans fil (via Google Pixel Stand 2e génération), charge de la batterie à 50 % en 30 minutes Batterie 4323mAh, mode de charge rapide 30W filaire (avec adaptateur secteur Apple 30W vendu séparément), 50% de charge de la batterie en 30 minutes, sans fil via MagSafe jusqu’à 15W 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Gen 2, NFC, IP68 résistant à la poussière et à l’eau, haut-parleurs stéréo, 3 microphones, puce de sécurité Titanium M2, capteur d’empreintes digitales, reconnaissance faciale 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, connecteur Lightning avec USB 2.0, NFC, résistant à la poussière et à l’eau selon IP68, haut-parleurs stéréo, reconnaissance faciale Système d’exploitation : Androïd 13 iOS16 Prix ​​: 899 euros pour 128/12 Go

999 euros pour 256/12 Go Prix ​​: 1 449 euros pour 128/6 Go

1 579 euros pour 256/6 Go

1 839 euros pour 512/6 Go

Pixel 7 Pro vs iPhone 14 Pro Max : la comparaison

Les spécifications des appareils Android et iOS ne peuvent pas être comparées individuellement. Les appareils Android sont généralement plus gourmands en énergie et en mémoire. Apple gère donc avec la même endurance avec une capacité de batterie nettement inférieure, ainsi qu’avec moins de mémoire vive. Pour les appareils Android, 5 000 mAh s’est imposé comme la référence en matière de longue durée de vie de la batterie. Le Pixel 7 Pro en a.

Les deux appareils utilisent leur propre solution de puce. L’Apple A16 Bionic est actuellement la puce la plus rapide du marché. Les repères manquent toujours au Google Tensor G2. En fin de compte, ce qui compte de toute façon, c’est la rapidité avec laquelle un appareil démarre, réagit et ouvre les applications dans la pratique. Vous ne devriez pas vraiment remarquer de retard significatif sur l’un ou l’autre des appareils.

Google Pixel 7 Pro Apple iPhone 14 Pro

Les deux fabricants ont installé de grands et grands écrans avec la technologie 120 Hertz. L’affichage du Pixel 7 Pro a une résolution légèrement supérieure, tandis que vous pouvez rendre l’affichage de l’iPhone 14 Pro beaucoup plus lumineux et il peut également afficher plus de couleurs.

Le cœur des deux appareils est de toute façon le système de triple caméra. Les deux fournisseurs devraient prendre peu de qualité ici et affiner les images d’un très bon appareil photo principal très lumineux avec de nombreuses améliorations logicielles.

Google vous permet de zoomer un peu plus près avec le zoom 5x (iPhone 14 Pro Max : 3x) et affirme également avoir considérablement amélioré le zoom numérique avec un capteur Quad Bayer. Pendant ce temps, Apple contrecarre cela avec un niveau de zoom 2x dans l’appareil photo principal. Avec les deux appareils, les tests doivent finalement prouver la qualité d’image réelle. Notre test avec l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro, qui est de construction identique, a donné des résultats solides mais pas entièrement irréprochables.

Dommage, au fait : avec le prédécesseur Pixel 6 Pro, Google avait le Crésus parmi les appareils photo à zoom. Pas seulement à cause du zoom 4x, mais surtout à cause du capteur 1/2 pouce, qui est très grand pour un téléobjectif. Le capteur du successeur a maintenant considérablement diminué au profit du zoom 5x légèrement supérieur avec 1/2,55 pouces.

Alternatives moins chères à l’iPhone 14 Pro

Nous avons également mentionné les téléphones pixel de Google dans un article sur les alternatives à l’iPhone il y a quelques mois. Google propose un écosystème similaire à Apple dans ses propres appareils. Les dernières versions d’Android sont généralement les premières ici (les Pixel 7 Pro et Pixel 7 sont également les premiers à exécuter Android 13). Il y a un très bon appareil photo et généralement quelques fonctions Google supplémentaires que les autres appareils Android n’ont pas.

Et l’examen des spécifications et des fonctionnalités montre que le Pixel 7 Pro peut rivaliser avec l’iPhone 14 Pro Max, du moins sur le plan conceptuel. En fin de compte, bien sûr, la principale décision sera de savoir si vous préférez Android ou iOS.

La guerre des prix est également très intéressante car elle ne se déroule pas vraiment dans le pays d’origine des deux sociétés, les États-Unis. Apple n’a pas augmenté les prix des nouveaux iPhones là-bas. L’iPhone 14 Pro Max de 256 Go coûte 1 199 $ et le Pixel 7 Pro de 256 Go coûte 999 $. Un écart de prix sensiblement moindre qu’ici, d’autant que le bundle avec la Pixel Watch n’y est pas disponible en précommande. En Allemagne, au moins, Google pourrait attirer de nouveaux utilisateurs sur son propre site avec l’offre.

Cependant, il y a aussi la concurrence d’autres quartiers. Motorola avec le Edge 30 Ultra et Xiaomi avec le Xiaomi 12T Pro montrent également actuellement que les smartphones Android avec la meilleure puce Snapdragon 8+ Gen 1 actuellement sont possibles pour bien moins de 1 000 euros.

Quoi que vous choisissiez, nous considérons en fait tous les smartphones mentionnés ici comme les meilleurs appareils. Dans tous les cas, vous ne vous tromperez pas avec un achat.