On sait enfin quel est l’effet des collations de minuit

C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche du Brigham and Women’s Hospital de la Harvard Medical School, analysant les mécanismes biologiques qui s’établissent lorsque nous mangeons trop tard.

En plus de faire attention à ce que l’on mange, il est important de faire attention aux heures de repas. En fait, plusieurs études ont montré que le grignotage de minuit est associé à un risque accru d’obésité, à une augmentation de la graisse corporelle et à une réduction du succès de la perte de poids. Mais pourquoi? Une équipe de recherche du Brigham and Women’s Hospital de Boston, Massachusetts, le deuxième plus grand hôpital universitaire de la Harvard Medical School, a mis en lumière les mécanismes biologiques qui se produisent lorsque nous mangeons trop tard. trois acteurs principaux de la régulation du poids corporel et donc du risque d’obésité : la régulation de l’apport calorique, du nombre de calories brûlées et des modifications moléculaires du tissu adipeux.

L’effet des collations de minuit

L’enquête, qui vient d’être publiée dans la revue scientifique Métabolisme cellulaire, ont constaté que les repas consommés jusqu’à quatre heures plus tard font une différence significative dans notre niveau de faim, comment nous brûlons des calories et comment nous stockons les graisses. Pour l’étude, les chercheurs ont suivi 16 patients présentant un indice de masse corporelle (IMC) dans la gamme du surpoids ou de l’obésité, qui ont chacun rempli deux protocoles de laboratoire : l’un avec un plan de repas précoce et l’autre avec des repas identiques, mais programmés. environ quatre heures plus tard dans la journée.

Au cours des deux à trois dernières semaines, avant de commencer chaque protocole, les participants ont maintenu des heures de sommeil et de réveil fixes, et au cours des trois derniers jours avant d’entrer dans le laboratoire, ils ont strictement suivi des régimes et des heures de repas identiques à la maison. Une fois l’étude entreprise, ils documentaient régulièrement leur faim et leur appétit, fournissaient fréquemment de petits échantillons de sang tout au long de la journée et mesuraient leur température corporelle et leur dépense énergétique. Tout cela, ont expliqué les chercheurs, pour évaluer comment les heures de repas influençaient les voies moléculaires impliquées dans l’adipogenèse.

Les résultats de la recherche ont révélé que manger plus tard avait des effets profonds sur la faim et les hormones régulatrices de l’appétit (leptine et ghréline), qui influencent notre envie de manger. Plus précisément, les chercheurs ont découvert que les niveaux de l’hormone leptine, qui signale la satiété, diminuaient sur 24 heures en cas d’alimentation tardive par rapport aux repas précoces. En plus de cela, lorsque les participants suivaient l’horaire des repas tardifs, ils brûlaient également des calories à un rythme plus lent, montrant une expression génique des tissus adipeux orientée vers une augmentation de l’adipogenèse et une diminution de la lipolyse, qui favorisent globalement la croissance de certaines graisses.

« Notre atelier – a déclaré Frank Scheer, auteur principal et directeur du programme de chronobiologie médicale de la division des troubles du sommeil et circadiens du Brigham and Women’s Hospital. montre clairement l’impact d’une alimentation tardive. Nous avons isolé ces effets en contrôlant des variables confusionnelles telles que l’apport calorique, l’activité physique, le sommeil et l’exposition à la lumière, mais dans la vraie vie, bon nombre de ces facteurs peuvent eux-mêmes être influencés par les heures de repas. Dans des études à plus grande échelle, où un contrôle strict de tous ces facteurs n’est pas possible, il faut au moins considérer comment d’autres variables comportementales et environnementales modifient ces voies biologiques sous-jacentes au risque d’obésité.« .