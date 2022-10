« Ne tirez pas sur nos chiens robots », car les entreprises technologiques ont peur de leurs créatures

Plusieurs entreprises ont signé un document commun pour protester contre la dérive des chiens robots.

Les entreprises technologiques prennent position contre l’armement des chiens robots. Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics et Unitree ont signé un document commun pour protester contre les dérives dangereuses qui pourraient déformer les chiens robots. Et causer beaucoup de dégâts. « Des personnes non dignes de confiance pourraient les utiliser pour violer les droits civils, menacer, blesser ou intimider », indique la lettre.

« Si les robots étaient armés, de nouveaux problèmes éthiques se poseraient et la confiance des gens dans les nouvelles technologies diminuerait également. Des technologies qui pourraient apporter d’énormes bénéfices à la société. Les robots quadrupèdes sont souvent appelés « chiens robots », à la fois parce que leur physionomie ressemble à celle d’un chien, et parce que les producteurs ont voulu les associer à la sécurité et à la fiabilité dès le départ. Les chiens ne feraient jamais de mal à leurs propriétaires.

Toutes les utilisations des chiens robots

En 2020, Boston Dynamics vend Spot, le premier chien robot jaune et noir qui coûte 75 000 dollars. D’autres entreprises commenceront également à commercialiser des chiens robots. Ils sont capables de se déplacer sur des terrains accidentés, et pour cette raison, ils sont utilisés pour patrouiller dans des zones critiques difficiles d’accès pour les sauveteurs, par exemple des inondations ou des tremblements de terre. Ils sont capables d’éteindre les incendies et sont également expérimentés en tant que gardiens. Grâce à leurs caméras connectées à un centre de contrôle, ils sont capables de surveiller des sites industriels ou de très grandes surfaces.

Le chien robot Spot, par exemple, a été « embauché » pour contrôler le site archéologique de Pompéi. Les chiens robots peuvent remplacer les humains dans l’industrie lourde, ils ont été employés par la société spatiale américaine SpaceX pour construire la base de Boca Chica, au Texas. Non seulement cela : les robots pour chiens peuvent également être utilisés comme robots domestiques. Le créateur Jackidale a même mis en ligne une vidéo où il promène son chien robot dans Milan.

Puis, le 20 juillet 2022, un chien robot Unitree, en vente sur AliExpress pour 3 400 dollars, vous a envoyé un frisson dans le dos. Il est filmé en polygone, avec une mitrailleuse fixée sur le dos mécanique et tire en rafales sur les cibles. La vidéo est téléchargée sur Twitter, quatre millions de personnes la voient, et soudain, les robots rabi ne sont plus aussi amicaux et dignes de confiance. La société chinoise Unitree, fondée par Xingxing Wang, un ancien employé de DJI, avait déjà publié une vidéo en mars 2021 montrant des dizaines de robots chiens A1 alors qu’ils sont activés dans le cadre de la « Marche Impériale » de Star Wars . Une sinistre analogie.

Il y a ceux qui se mobilisent

Il existe déjà plusieurs mouvements appelant à limiter l’utilisation des armes montées sur robot. Par exemple l’association Stop Killer Robots. « Les robots tueurs changent la relation entre les gens et la technologie en confiant le processus de prise de décision sur la vie et la mort à des machines. Ils remettent en cause le contrôle humain sur l’usage de la force et, là où ils ciblent des personnes, ils nous déshumanisent », explique l’association. Le Comité international de la Croix-Rouge recommande également aux États d’adopter de nouvelles règles juridiquement contraignantes.

La lettre signée par les entreprises de la tech se termine par un appel : « Nous comprenons que notre engagement ne suffit pas pour faire face aux risques. Nous invitons donc les politiciens à travailler avec nous pour promouvoir l’utilisation sûre de ces robots et interdire leur utilisation abusive. Nous demandons également à toutes les organisations, développeurs, chercheurs et utilisateurs de la communauté robotique de s’engager de la même manière à ne pas construire, autoriser, soutenir ou permettre l’utilisation d’armes par de tels robots. »