Deux verres de vin par jour peuvent réduire le risque de démence, selon une étude

Une équipe de recherche a déterminé que la consommation d’environ 40 grammes d’alcool par jour est associée à une réduction de 38 % du risque de démence chez les plus de 60 ans.

Une consommation modérée d’alcool est associée à un risque réduit de démence, selon une nouvelle étude. Plus précisément, ceux qui boivent quelques verres de vin par jour (pour un total de 40 grammes d’alcool) ont une probabilité réduite de 38 % de démence par rapport à ceux qui s’abstiennent. Ce n’est là qu’un des résultats les plus significatifs issus de la recherche qui a étudié la relation entre la consommation de boissons alcoolisées et la démence, une affection neurologique principalement liée à la vieillesse caractérisée par des troubles cognitifs, des difficultés de langage et d’orientation, des problèmes de mémoire et de mémoire. bientôt. La maladie d’Alzheimer est la première forme de démence dans le monde et touche environ 50 millions de personnes, un chiffre qui devrait pratiquement tripler d’ici 2050 en raison du vieillissement de la population. C’est précisément pour cette raison que les scientifiques étudient en profondeur les facteurs déclenchants dans une perspective préventive.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques australiens de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut de neuropsychiatrie Prince of Wales Hospital, The Matilda Center for Mental Health and Substance, a déterminé qu’une consommation modérée d’alcool peut réduire le risque d’Alzheimer. Utilisation de l’Université de Sydney, de l’Albert Einstein College of Medicine de l’Université Yeshiva de New York, du Département de psychiatrie et de neuropsychologie de l’Université de Maastricht (Pays Bassi) et d’autres instituts. Les chercheurs, dirigés par la professeure Louise Mewton, chargée de cours au Center for Healthy Brain Aging de l’Université australienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une méta-analyse sur les données de 15 études prospectives (cohorte épidémiologique) menées dans le monde entier, pour un total de environ 25 000 participants de plus de 60 ans. L’âge moyen était de 71,8 ans, environ 60 % étaient des femmes et un peu plus de la moitié étaient des buveurs. Au début de l’étude, aucun des participants ne souffrait de démence, une affection diagnostiquée dans 2 124 cas au cours de la période de suivi (jusqu’à 40 ans).

Le professeur Mewton et ses collègues ont obtenu pour chaque participant la quantité d’alcool consommée quotidiennement et ont divisé la cohorte en cinq groupes distincts : les abstinents ; buveurs occasionnels (1,3 gramme d’alcool par jour); buveurs légers à modérés (1,3 g à 25 g par jour); les buveurs modérés à gros (25g à 45g par jour) et les gros buveurs (plus de 45g par jour). En croisant ces données avec celles de la démence, il a été constaté que les buveurs occasionnels et légers/modérés étaient environ 20 % moins susceptibles de développer la maladie que les abstinents, tandis que les buveurs modérés (40 grammes par jour) avaient un risque de 38 % inférieur à celui des non-buveurs. buveurs. Ces derniers ont même 1/5 plus de risque de démence que les gros buveurs.

À la lumière de ces résultats, les chercheurs estiment qu’une consommation modérée d’alcool peut fournir un certain « bouclier » contre cette maladie répandue, même s’il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agissait que d’une étude d’association, qui ne met pas en évidence de relations de cause à effet. . . C’est précisément pour cette raison que les résultats doivent être pris avec des pincettes, compte tenu également des multiples risques associés à la consommation d’alcool. Qu’il suffise de dire que selon une récente enquête publiée dans la recherche faisant autorité The Lancet, il a été démontré que les jeunes ne devraient jamais boire d’alcool, car il n’y a pas de quantités sûres de la substance. Les détails de la nouvelle recherche « La relation entre la consommation d’alcool et la démence chez les adultes âgés de plus de 60 ans : une analyse combinée de données prospectives sur les participants individuels de 15 études internationales » ont été publiés dans la revue scientifique Addiction.