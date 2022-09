Elon Musk s’apprête à lancer son premier robot : il s’appellera Optimus

Conduite autonome, Tesla Bot et Dojo, l’ordinateur le plus puissant du monde. Elon Musk dévoilera tout cela le 30 septembre lors de l’événement Ai Day.

Ai Day approche. Pour ceux qui ne connaissent pas Tesla, cet événement est une sorte d’exposition universelle futuriste où Elon Musk raconte à chacun sa conception personnelle du progrès. Des projets audacieux qui oscillent entre l’innovation et les perspectives de la science-fiction. Parmi les plus attendus cette année figure Optimus, le robot humanoïde de Tesla.

Le but de l’événement est de montrer toutes les avancées technologiques de l’entreprise. Non seulement cela, pour Elon Musk Ai Days est un terrain de recrutement. Un moyen d’attirer les meilleurs talents et de les convaincre de s’associer à Tesla. Trouver qui peut faire de la vision de l’entreprise une réalité.

Ce qui sera présenté à Ai Day

La date à marquer est le 30 septembre. Une date reportée. L’événement était prévu pour le 19 août, exactement un an après le premier Ai Day de Tesla. Musk a décidé de reporter la deuxième édition uniquement pour Optimus. Il n’était pas opérationnel l’année dernière. A sa place, un homme déguisé en robot a pris la scène pour représenter, au moins visuellement, l’humanoïde. Cette année, son objectif est d’avoir un bot Tesla fonctionnel pour le présenter à tout le monde. À long terme, a expliqué Musk, les robots pourraient être utilisés dans les maisons, préparer le dîner, tondre la pelouse et s’occuper des personnes âgées. La production pourrait commencer l’année prochaine.

Il suffit de regarder le passé, à l’édition de l’an dernier, pour parier sur les projets qui seront présentés le 30 septembre. Pas seulement Optimus, Parmi les révélations de 2021, il y a aussi Dojo, qui devrait être l’ordinateur le plus puissant du monde. Il est utilisé pour collecter, classer et analyser les millions de données transmises par les voitures de la flotte de Tesla. En fait, l’autre grand objectif de Musk est de produire des voitures entièrement autonomes. La technologie ne semble pas encore entièrement disponible, mais les investisseurs attendent le jour de l’IA de 2022 pour voir les progrès de l’entreprise.

Il y a une grande anticipation pour le prochain rendez-vous de Tesla. L’entreprise pourrait révolutionner l’économie du travail grâce au projet Optimus, et au-delà. Comme le souligne Reuters, Boston Dynamics et Hyundai Motor de Honda Motor développent des robots humanoïdes depuis des décennies, mais aucun n’est encore entré sur le marché. Comme les voitures autonomes, les robots doivent démontrer leur capacité à faire face à des situations imprévisibles. Le 30 septembre sera l’occasion de mieux comprendre où nous en sommes.