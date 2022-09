Apple confirme avoir déjà commencé à fabriquer l’iPhone 14 en Inde

Apple a officiellement commencé à fabriquer le nouvel iPhone 14 en Inde, a confirmé la société dans un communiqué à Tech Crunch. C’est la première fois qu’Apple commence à produire localement une nouvelle gamme d’iPhone en Inde au cours de la même année civile que sa sortie.

« Nous sommes ravis de fabriquer l’iPhone 14 en Inde », a confirmé un porte-parole d’Apple dans un communiqué. Les unités sont fabriquées par Foxconn dans l’usine de Sriperumbudur près de Chennai, Tech Crunch rapports. Les premiers iPhone produits localement seront mis en vente en Inde plus tard cette année.

Les analystes s’attendent à ce qu’Apple commence le processus de fabrication de l’iPhone 14 en Inde à un rythme lent. Pour le quatrième trimestre de cette année, les analystes de JP Morgan cités par Tech Crunch disent qu’Apple et Foxconn espèrent fabriquer environ 1 million d’iPhone par mois dans le pays, soit environ 5% du volume total d’iPhone.

Encore une fois, l’une des choses les plus notables à propos de cette annonce est le court intervalle de temps entre le premier lancement de l’iPhone 14 en septembre et le début de la production en Inde :

« La chaîne d’approvisionnement de l’iPhone en Inde n’a historiquement fourni que des modèles hérités. Fait intéressant, Apple a demandé aux fournisseurs EMS de fabriquer des modèles d’iPhone 14/14 Plus en Inde au 4T22, dans les deux à trois mois suivant le début de la production en Chine continentale. L’intervalle beaucoup plus court implique l’importance croissante de la production indienne et des allocations d’iPhone probablement plus élevées à la fabrication indienne à l’avenir », ajoute le rapport.

À l’heure actuelle, Apple ne produit que les modèles standard d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Plus en Inde. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont toujours exclusivement fabriqués en Chine.

Un rapport plus tôt ce mois-ci indiquait qu’Apple visait à fabriquer 25% des unités iPhone en Inde d’ici 2025, un autre signe de ses efforts pour réduire sa dépendance à l’égard de la Chine.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :