Ce soir Jupiter sera à la distance minimale de la Terre dans 60 ans : comment et où la voir

Ce soir Jupiter se retrouvera en opposition et à la distance minimale de la Terre pendant 60 ans. C’est l’occasion d’une vie d’admirer la planète. Que souhaitez-vous savoir.

Crédit : NASA

Aujourd’hui, lundi 26 septembre 2022, est le meilleur jour depuis 60 ans pour observer Jupiter. Le géant du système solaire, en effet, ce soir sera au point le plus proche de la Terre depuis 1963, en plus il sera aussi en opposition, c’est-à-dire à l’opposé du Soleil et avec notre planète au milieu. Cette combinaison offrira un spectacle inoubliable à tous les passionnés d’astronomie. Si la météo le permet, bien sûr, compte tenu des conditions difficiles – même avec des alertes orange – prévues aujourd’hui sur une grande partie de la botte, notamment dans le Sud. Mais pour quiconque a l’occasion d’admirer le ciel, la géante gazeuse se présentera sous une forme absolument éblouissante.

La raison de cette heureuse circonstance réside dans le fait que les orbites des planètes autour du Soleil ne sont pas parfaitement circulaires, mais présentent une certaine excentricité (elles sont ovales, en pratique). Par conséquent, selon la position dans laquelle ils se trouvent, il y a les meilleurs et les pires moments pour admirer les corps célestes depuis la surface de la terre. Ce soir, Jupiter sera « seulement » à 590 millions de kilomètres de la Terre, comme cela s’est produit en octobre 1963. Rappelons que la distance moyenne de la géante gazeuse est de 787 millions de kilomètres (sur 5 unités astronomiques), tandis que la distance maximale touche le milliard kilomètres, précisément en raison de l’excentricité des orbites. Le fait qu’elle soit plus proche, pour des raisons évidentes, la rendra plus grande et plus lumineuse au firmament, mais le spectacle sera encore amplifié par le phénomène d’opposition. Une planète est définie en opposition lorsqu’elle est opposée au Soleil et que la Terre est au milieu. Cela garantit un meilleur éclairage de l’objet par l’étoile et augmente son observabilité. L’opposition de Jupiter se produit une fois tous les 13 mois, mais la proximité de cette année la rend vraiment exceptionnelle. Bref, ce soir, tous les ingrédients seront réunis pour un spectacle astronomique inoubliable, qui ne se répétera que dans plusieurs décennies. Cela pourrait être l’opportunité d’une vie.

La position de Jupiter dans le ciel ce soir. Crédit : Stellarium

Pour admirer Jupiter ce soir il suffira de regarder vers l’Est ; l’identifier dans le ciel sera très simple, car ce sera l’objet le plus brillant et le plus évident du firmament. La planète sera embrassée par la constellation des Poissons (à gauche), celle de la Baleine (en bas) et celle du Verseau à droite. Le spectacle sera parfaitement agréable à l’œil nu, mais évidemment avec de bonnes jumelles ou un télescope il sera bien plus fascinant, puisque vous pourrez admirer différents détails du géant. « Avec de bonnes jumelles, les bandes (au moins la bande centrale) et trois ou quatre satellites galiléens (lunes) devraient être visibles », a déclaré dans un communiqué l’astrophysicien Adam Kobelski, chercheur au Marshall Space Flight Center de la NASA. . « Il est important de se rappeler que Galilée a observé ces lunes avec une perspective du XVIIe siècle. L’un des éléments clés sera un support stable pour tout système que vous avez l’intention d’utiliser », a ajouté le scientifique.

Jupiter immortalisé par un télescope amateur. Crédit : Andrea Centini

Jupiter sera grand et brillant tout au long de la nuit, jusqu’à ce qu’il se couche à l’ouest, vers 6h30 le lendemain matin. Rappelons que même si l’opposition aura lieu aujourd’hui, l’observation de la planète restera optimale pendant plusieurs autres jours (comme elle l’a été jusqu’à aujourd’hui depuis quelques jours maintenant). Il ne reste plus qu’à attendre ce soir, en espérant que la météo ne gâche pas l’un des spectacles astronomiques les plus fascinants de ces dernières décennies.