FIFA 23 : comment et quand jouer avec EA Play à partir de moins de 1 euro

Le nouvel opus du simulateur de football d’Electronic Arts est spécial car ce sera le dernier avec le nom actuel. Après FIFA 23, la saga sera renommée EA Sports FC. Avant que cela n’arrive, toute une saison de football nous attend, qui débutera le 30 septembre. Cependant, certains joueurs auront un accès anticipé et pourront profiter du titre avec l’abonnement à EA Play et EA Play Pro, on vous dit comment et quand le faire.

Ceux qui achètent l’Ultimate Edition de FIFA 23 pourront commencer à jouer à partir du 27 septembre, soit trois jours avant le lancement officiel. À la même date, les abonnés EA Play et EA Play Pro ont également la possibilité de démarrer le jeu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (hors version Nintendo Switch, qui est Legacy Edition).

Essayez FIFA 23 en accès anticipé pour moins d’un euro

Si vous avez une console de la famille PlayStation ou Xbox, vous avez de la chance : vous pouvez essayer FIFA 23 en avant-première pour moins de 1 euro. Pour ce faire, vous devrez vous abonner au mode de base d’EA Play, qui coûte 0,99 € le premier mois (il passe ensuite à 3,99 €, pensez donc à annuler le renouvellement automatique si vous n’avez pas l’intention de continuer). Être membre du service vous permettra de profiter du jeu vidéo complet pendant 10 heures au total.

Il n’y a pas d’EA Play Pro sur consoles, la version premium du service Electronic Arts. Cependant, si vous êtes un joueur PC et que vous vous abonnez à EA Play Pro (14,99 euros par mois / 99,99 euros par an) vous n’aurez pas la limitation de 10 heures, vous pourrez jouer sans limites jusqu’à l’expiration de votre abonnement.

FIFA 23 sera officiellement lancé le 30 septembre sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch. Voici la liste complète des thèmes musicaux du jeu.