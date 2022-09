Silent Hill : The Short Message paraît enregistré en Corée, nouvel opus en vue ?

De nouveaux indices pointent vers le retour de Silent Hill. Konami ne l’a pas annoncé officiellement, mais l’agence qui classe les jeux par âge en Corée du Sud a enregistré un nouveau produit de la saga dans son système. Comme on peut le lire, il s’agit de Silent Hill : The Short Message, un titre qui sera distribué par UNIANA sur ce territoire (c’est le distributeur habituel de Konami dans le pays).

On ne sait rien de l’étude de développement ni de la nature du projet, il faudra donc attendre que Konami se décide dans un sens ou dans l’autre. Pour le moment, les Japonais gardent le secret et n’ont voulu faire écho à aucune des fuites ou rumeurs qui ont entouré la marque ces derniers temps.

Accord entre les créateurs de Layers of Fear et Konami

C’est un secret de polichinelle que Bloober Team travaille sur Silent Hill. Le studio à l’origine de Layers of Fear, Blair Witch ou encore The Medium a signé un accord de collaboration avec les Japonais, avec lesquels ils entendent « combiner les spécificités et les atouts » du studio avec ceux de Konami « pour créer du contenu de haute qualité ».

Une autre rumeur récente est que Bloober Team est immergé dans le développement d’un remake de Silent Hill 2. S’adressant à IGN, le PDG Piotr Babieno a exclu de confirmer ou d’infirmer cette information :

« Nous ne pouvons pas commenter ce que nous faisons parce que nous apprécions notre relation avec nos partenaires, bien sûr. Donc on ne peut rien dire. Nous vous annoncerons de futurs projets dès que possible. Ensuite, vous en saurez beaucoup plus officiellement », a déclaré Babieno.

Ce qui est confirmé à 100%, c’est que le réalisateur Christophe Gans, qui avait déjà adapté Silent Hill au cinéma en 2006, reviendra dans la saga avec un nouveau film, prévu pour 2023. Le cinéaste a partagé les premiers détails sur le film, dont vous peut lire dans cette news.

