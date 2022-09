Adieu les beaux lacs bleus : le changement climatique les fait disparaître

En analysant les données de plus de 85 000 lacs, les scientifiques ont déterminé que les bleus sont en déclin, en raison de l’impact du réchauffement climatique.

Les lacs bleus comptent parmi les écosystèmes les plus fascinants et les plus riches en biodiversité de la planète, ainsi que des destinations touristiques très appréciées et une source de multiples services, de l’approvisionnement en eau à l’aquaculture. Mais ces étendues d’eau, souvent représentées comme un symbole de pureté et de nature préservée, sont littéralement en danger de disparition à cause du changement climatique. Le réchauffement climatique, en effet, change progressivement la couleur des lacs, les rendant tous verts et bruns. À l’avenir, si nous ne parvenons pas à contrôler les émissions de gaz à effet de serre (tels que le dioxyde de carbone et le méthane) et que les températures moyennes continuent d’augmenter inexorablement, ces magnifiques écosystèmes seront voués à devenir de moins en moins nombreux.

C’est ce qu’a déterminé une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département de géographie, de géologie et d’environnement de l’Université d’État de l’Illinois, du Département de géologie de la Université de Pittsburgh, l’Université d’État du Colorado et d’autres universités étoilées. Les chercheurs, dirigés par le professeur Xiao Yang du Département des sciences de la mer, de la Terre et de l’environnement de Caroline du Nord, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé statistiquement plus de 5 millions de données sur la couleur des lacs collectées lors d’enquêtes par satellite menées entre 2013 et 2020. Plus de 85 000 lacs et autres réservoirs du monde entier ont été impliqués.

À partir de l’analyse des données, le professeur Yang et ses collègues ont déterminé que les lacs bleus représentent actuellement environ 30 % de tous ceux de la Terre. Ils sont principalement concentrés dans les régions les plus froides et les plus élevées de la planète, où les précipitations sont les plus abondantes et où les plans d’eau ont tendance à être recouverts de calottes glaciaires pendant les mois froids de l’année. Les lacs vert-brun, en revanche, sont plus répandus (71 %), avec des concentrations plus élevées dans les zones arides, le long des côtes et au cœur des continents.

Lacs bleus et verts. Crédit : AGU / Lettres de recherche géophysique

La couleur des lacs est influencée par de multiples facteurs, tels que la profondeur et la présence d’algues, mais les chercheurs ont déterminé que la température de l’air, les précipitations, l’emplacement géographique et d’autres caractéristiques jouent également un rôle. Avec l’augmentation des températures catalysée par le changement climatique, la prolifération des algues est favorisée, ce qui transforme à son tour la couleur bleue en vert et marron. Il ne s’agit pas seulement d’un changement de teinte, puisque la présence d’algues a un impact sur l’équilibre écologique et sur la qualité de l’eau. Comme le soulignent les auteurs de l’étude, obtenir de l’eau potable à partir de lacs qui ne sont plus bleus peut coûter plus cher et certaines espèces de poissons peuvent disparaître. Les scientifiques ont déterminé la couleur des lacs analysés sur la base des plus fréquents sur 7 ans. Ils ont ainsi élaboré une sorte de carte (disponible en cliquant sur ce lien) grâce à laquelle il est possible d’évaluer la situation au niveau mondial. Selon les scientifiques, 14% des lacs bleus de la planète disparaîtraient avec une hausse de 3°C en été.

« Une eau plus chaude, qui produit plus de proliférations d’algues, aura tendance à faire passer les lacs aux couleurs vertes », a déclaré dans un communiqué la professeure Catherine O’Reilly, écologiste de l’eau à l’université d’État de l’Illinois et co-auteure de l’étude. « Il existe de nombreux exemples de personnes qui ont réellement vu cela se produire lorsqu’elles ont étudié un seul lac », a-t-elle ajouté. Les lacs acquièrent une « couleur de plus en plus verte », a fait écho le professeur Yang, faisant notamment référence aux lacs des régions arctiques. En plus du point de vue écologique et des services, les lacs verts peuvent ne plus être attractifs d’un point de vue culturel et récréatif, aussi parce que « personne ne veut se baigner dans un lac vert », a déclaré le professeur O’Reilly. Les détails de la recherche « La couleur des lacs de la Terre » ont été publiés dans la revue scientifique Geophysical Research Letters.