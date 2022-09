Jensen Huang de Nvidia affirme une fois de plus que la loi de Moore est morte

Pourquoi c’est important : Plus tôt cette semaine, Nvidia a levé le rideau sur la très attendue gamme de cartes graphiques RTX série 40. Sans surprise, les nouveaux ajouts à la famille RTX apportent aux consommateurs des augmentations significatives de la capacité, de la consommation d’énergie et, malheureusement, du coût global. Selon le PDG de Nvidia, Jensen Huang, la tendance à la baisse des prix des puces et autres composants « est une histoire du passé ».

« Moore’s Law is Dead », a déclaré Huang lors d’une session de questions-réponses avec les médias, interrogé sur la hausse des prix des GPU.

Selon Huang, une plaquette de 12 pouces est « beaucoup plus chère aujourd’hui » et a insisté sur le fait que les augmentations de prix étaient justifiées par rapport aux performances offertes par les générations précédentes. Les déclarations soutiennent le récit de prix déjà inconfortable de Nvidia, qui a jusqu’à présent été mal reçu et plutôt considéré comme une justification des prix gonflés.

« L’idée que le prix de la puce va baisser appartient au passé. » — Jensen Huang

Ce n’est pas la première fois que le leader vêtu de cuir de Nvidia dit que la loi de Moore est morte. En 2017, Huang a contesté la validité de l’observation technique de longue date lors d’un discours à la conférence sur la technologie GPU à Pékin. Au cours de son discours, il a également déclaré que l’augmentation continue de la technologie GPU conduirait un jour à ce que les GPU remplacent complètement certains processeurs.

Avance rapide jusqu’en 2018, Nvidia et Huang sont allés jusqu’à poser une nouvelle observation, déclarant que les progrès de la technologie GPU dépassaient de loin les progrès traditionnels du processeur. Les perspectives, bien nommées la loi de Huang, indiquent que là où la loi de Moore ne s’applique plus aux processeurs, les performances du GPU feront plus que doubler tous les deux ans.

Les vues de Nvidia sur la loi de Moore et l’observation technologique ne s’arrêtent pas là. En 2019, Huang a continué à enfoncer des clous dans le cercueil de Moore lors du Consumer Electronics Show de cette année-là à Las Vegas. Le PDG de Nvidia a expliqué le ralentissement du progrès technologique, déclarant que « la loi de Moore n’est plus possible ».

Les experts de l’industrie, y compris l’homme lui-même, Gordan Moore, ont émis l’hypothèse que la loi ne peut pas persister éternellement. En 2005, Moore a déclaré que l’industrie ne pouvait pas maintenir la projection indéfiniment et que les transistors finiraient par atteindre les limites de la miniaturisation.

Il a ensuite clarifié ses prévisions, prédisant que la loi pourrait rester une observation viable jusqu’en 2025. Avec la série actuelle d’avancées architecturales, telles que l’approche de conception big.LITTLE d’Intel et le V-Cache 3D d’AMD, il est toujours possible que les fabricants de processeurs insufflent une nouvelle vie. dans la loi de 58 ans de Moore.