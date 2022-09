Le Core i9-13900K d’Intel est en tête des tableaux de performances à un seul thread

Regard vers l’avenir : les informations sur les performances continuent de circuler à mesure que nous nous rapprochons des dates de sortie de la prochaine génération d’Intel et d’AMD. Les deux plates-formes devraient améliorer considérablement la vitesse de fréquence et les instructions par cycle (IPC) par rapport à leurs prédécesseurs. La dernière référence de CPU à thread unique de PassMark semble répondre à ces attentes, avec le 13900K d’Intel en tête des classements.

Le score de référence à un seul thread récemment publié de 4 883 ne laisse aucun doute sur les capacités du nouveau produit phare d’Intel. Les huit cœurs de performance et les 16 cœurs d’efficacité du processeur i9 à 24 cœurs peuvent atteindre 5,8 GHz grâce à la technologie Thermal Velocity Boost (TVB) d’Intel. La nouvelle architecture, combinée à la technologie TVB du i9, a entraîné une augmentation de plus de 400 points par rapport au précédent champion à un seul fil, le i9-12900KS.

Thermal Velocity Boost permet à certains processeurs Intel de débloquer des performances supplémentaires lorsqu’une marge thermique suffisante et une puissance supplémentaire sont disponibles. La technologie a fait ses débuts il y a plusieurs années et peut conduire plus de 240 W au 13900K, augmentant les deux cœurs les plus performants au nord de 5,8 GHz.

Les informations publiées confirment les rumeurs précédemment rapportées concernant les performances du 13900K. Plus tôt cette année, il a été signalé que les échantillons d’ingénierie i9-13900K comportaient 5,5 GHz toutes les vitesses de fréquence turbo P-core, avec des augmentations jusqu’à 5,8 GHz sur deux cœurs chargés. L’augmentation représente une amélioration significative par rapport au processeur phare 12900K de la génération précédente.

Fuites d’informations de l’ECSM et UnRaichu, ont discuté des modifications apportées à Raptor Lake, notamment une nouvelle conception de bus en anneau, un cache L2 et L3 plus grand et des améliorations de la latence et de la bande passante. Les changements ont entraîné une augmentation des performances monocœur de 13% et des performances multicœur de 42% dans le benchmark R23 de Cinebench.

Avec le lancement de Raptor Lake plus tard en octobre, les fans ont moins d’un mois avant qu’Intel ne lève les embargos sur les informations. Ensuite, nous pouvons vous donner accès à des informations précises sur les produits et les performances plutôt qu’à des fuites et des spéculations invérifiables.

Le lancement de la série 7000 approche à grands pas le 27 septembre, ce qui indique qu’AMD aura presque un mois entier pour s’implanter avec sa nouvelle gamme de processeurs. Raptor Lake peut-il maintenir suffisamment de buzz et d’élan pour persuader les clients d’attendre leur sortie, ou Team Blue risque-t-il de perdre davantage de part de marché des processeurs de bureau en fonction de sa fenêtre de déploiement ? Seuls le temps et l’activité des clients nous le diront.