Une nouvelle petite île vient de « naître » dans l’océan Pacifique : images de la NASA

Il y a une île supplémentaire dans l’océan Pacifique qui vient de naître de l’éruption du volcan sous-marin Home Reef. Il couvre 24 000 mètres carrés et mesure 10 mètres de haut.

Crédit : NASA

Une nouvelle petite île a surgi au cœur de l’océan Pacifique. La bande de terre émergée est le résultat de l’activité volcanique de la montagne sous-marine Home Reef, située dans le groupe central de l’archipel du Royaume des Tonga. Tout a commencé le 10 septembre, lorsque le volcan submergé s’est réveillé et a commencé à émettre de la lave. Le matériau incandescent en contact avec l’eau de mer plus froide s’est solidifié donnant vie à la roche de lave, qui a lentement émergé et s’est étendue pour donner vie à la nouvelle île.

Les images de l’îlot nouveau-né ont été captées le 14 septembre par l’instrument Operational Land Imager-2 (OLI-2) installé sur Landsat 9, un satellite d’observation de la Terre lancé le 27 septembre 2021 depuis la base Vandenberg de la NASA, en Californie. Il s’agit du dernier satellite du programme Landsat cogéré par l’agence aérospatiale américaine et l’United States Geological Survey (USGS). L’instantané partagé par l’Observatoire de la Terre de la NASA montre le très long panache de vapeur et de cendres s’élevant du Home Reef et l’île s’élevant juste au-dessus. L’eau chaude et acide autour de la formation est de couleur verdâtre en raison de la présence de particules en suspension, de soufre et de fragments de roche de lave.

L’activité du volcan était assez intense, compte tenu de la croissance très rapide de l’île. La roche de lave a émergé des profondeurs de l’océan à peine 11 heures après le début de l’éruption, donnant vie à une île de 170 mètres de long en quelques jours (augmentée de 12 autres en 48 heures). Au 20 septembre, la nouvelle île a atteint une hauteur de 10 mètres et une extension de 24 000 mètres carrés. On ne sait pas dans quelle mesure il continuera de croître, mais il pourrait être de courte durée s’il n’a pas une « fondation » solide. La roche de lave est en effet une proie facile des courants, des vagues et des agents atmosphériques qui peuvent l’éroder rapidement, sans oublier les potentielles destructions dues aux éruptions explosives.

Plus tôt cette année, la nouvelle de l’éruption dévastatrice du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, capable d’anéantir une autre île (heureusement inhabitée) du Royaume des Tonga, a disparu des cartes de la même manière que la dernière. L’explosion était si puissante qu’elle a déclenché une onde de pression capable de faire deux fois le tour du monde et de libérer une énergie égale à 500 fois celle de la bombe atomique larguée sur Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. L’île du nouveau-né est située au nord-est du volcan Hunga Tonga-Hunga Haʻapai. Pas étonnant que des événements similaires se produisent dans cette zone puisqu’il s’agit de la dorsale océanique avec la plus grande concentration de volcans marins au monde ; la zone de subduction Tonga-Kermadec est située au point de convergence de trois plaques et leur interaction rend l’activité volcanique très «vive».

Par le passé, le Home Reef a donné naissance à d’autres îlots, qui ont résisté plus ou moins longtemps. Un type en 2020 a été anéanti après seulement 12 jours, tandis qu’un autre créé en 1995 a duré 25 ans, a précisé la NASA dans un communiqué de presse. Certains de ces îlots avaient des falaises entre 50 et 70 mètres de haut. On ne sait pas combien de temps durera la nouvelle île, mais si elle se stabilise, la vie ne tardera pas à la coloniser, faisant émerger de merveilleux écosystèmes ; sur une île née de la même manière en 2014, il y a aujourd’hui des plantes aux couleurs vives et des sites de nidification pour les oiseaux marins.