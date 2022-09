Le nouveau cardan Osmo Mobile 6 de DJI améliore la caméra de votre iPhone avec suivi, stabilisation, etc.

DJI est sorti avec la dernière extension de sa gamme populaire de cardans pour smartphones Osmo. Le nouvel Osmo Mobile 6 vise à faire passer l’appareil photo de votre iPhone au niveau supérieur avec une stabilisation avancée, une nouvelle fonction de lancement rapide et bien plus encore. Il est disponible à la commande aujourd’hui et le prix commence à 159 $.

DJI Osmo Mobile 6 pour iPhone

L’une des principales fonctionnalités du nouvel Osmo Mobile 6 est une nouvelle fonctionnalité de lancement rapide. Cette capacité est exclusive aux utilisateurs d’iPhone et déclenche automatiquement une notification push lorsque vous attachez votre iPhone au stabilisateur. À partir de cette notification push, vous pouvez accéder instantanément à l’application compagnon DJI Mimo en un seul clic.

En dehors de cette nouvelle fonctionnalité de lancement rapide, le DJI Osmo Mobile 6 comprend également un nouveau panneau d’état intégré ainsi qu’un bouton Mode dédié. Ceux-ci vous permettent de vérifier le niveau de la batterie et de basculer rapidement entre chacun des quatre modes de prise de vue dans l’application Mimo :

Suivre: En mode Follow, la vue de la caméra suit les mouvements de panoramique et d’inclinaison de la nacelle et reste à niveau pendant les roulades. Ce mode convient aux prises de vue vers le haut, vers le bas et en diagonale.

En mode Follow, la vue de la caméra suit les mouvements de panoramique et d’inclinaison de la nacelle et reste à niveau pendant les roulades. Ce mode convient aux prises de vue vers le haut, vers le bas et en diagonale. Verrouillage de l’inclinaison : La vue de la caméra ne suit que le mouvement panoramique du cardan et reste stable pendant les inclinaisons et les roulis – idéal pour prendre des photos horizontalement ou se déplacer autour d’un sujet.

La vue de la caméra ne suit que le mouvement panoramique du cardan et reste stable pendant les inclinaisons et les roulis – idéal pour prendre des photos horizontalement ou se déplacer autour d’un sujet. FPV : En mode FPV, les trois axes du cardan suivent le mouvement de la poignée. C’est merveilleux pour le tournage dynamique de sujets fixes tels que des monuments, des bâtiments ou des statues.

En mode FPV, les trois axes du cardan suivent le mouvement de la poignée. C’est merveilleux pour le tournage dynamique de sujets fixes tels que des monuments, des bâtiments ou des statues. SpinShot : Poussez le joystick vers la gauche ou la droite pour contrôler la rotation de la vue de la caméra et créer des séquences dynamiques. Il est parfait pour les prises de vue poussées, tirées et à angle élevé.

Il y a une nouvelle molette coulissante, qui, selon DJI, vous permet de régler la distance focale pour une composition flexible et de zoomer et dézoomer. Vous pouvez également créer un « look cinématographique en appuyant sur la molette latérale pour passer au contrôle manuel de la mise au point ».

Comme les générations précédentes du cardan Osmo Mobile, il existe également des fonctionnalités d’intelligence intégrées :

Laps de temps: Déformez le temps et l’espace avec Timelapse, Motionlapse et Hyperlapse. Avec ces trois modèles simples, de beaux moments peuvent être mélangés dans des clips impressionnants.

Déformez le temps et l’espace avec Timelapse, Motionlapse et Hyperlapse. Avec ces trois modèles simples, de beaux moments peuvent être mélangés dans des clips impressionnants. Zoom Dynamique : Utilisez les modes Move In et Move Out pour obtenir des effets visuels d’étirement et de compression, en créant des séquences à succès avec votre téléphone uniquement.

Utilisez les modes Move In et Move Out pour obtenir des effets visuels d’étirement et de compression, en créant des séquences à succès avec votre téléphone uniquement. Contrôle gestuel: Prendre une photo ou démarrer une vidéo n’a jamais été aussi pratique. Des gestes simples facilitent la prise d’un selfie ou d’une photo de groupe.

Prendre une photo ou démarrer une vidéo n’a jamais été aussi pratique. Des gestes simples facilitent la prise d’un selfie ou d’une photo de groupe. Panorama: Trois modes panoramiques différents – 3 × 3, 240° et CloneMe – sont disponibles pour vous aider à capturer ces paysages époustouflants ou ces compositions uniques.

Trois modes panoramiques différents – 3 × 3, 240° et CloneMe – sont disponibles pour vous aider à capturer ces paysages époustouflants ou ces compositions uniques. Mode histoire: Divers modèles permettent de combiner les mouvements de caméra, les transitions, les bandes sonores, etc., pour que les utilisateurs partagent des vidéos accrocheuses d’un simple toucher, ou un modèle personnalisé peut être créé.

Enfin, DJI vante une nouvelle version de sa fonction ActiveTrack, baptisée ActiveTrack 5.0. Cela offre «un suivi plus stable à de plus longues distances» et «permet à la caméra frontale de suivre les sujets qui se tournent sur le côté ou tournent».

Le DJI Osmo Mobile 6 est disponible à la commande aujourd’hui sur le site Web de DJI pour 159 $. Le lot comprend une pince magnétique, un trépied, un câble d’alimentation et une pochette de rangement.

La prise de Netcost-security.fr

Une chose qui est particulièrement intéressante cette année est que le nouvel iPhone 14 offre pour la première fois une fonction de mode d’action intégrée. Cette fonctionnalité, selon Apple, est destinée à corriger les secousses, les vibrations et les mouvements involontaires importants lors de la capture vidéo. Les premiers tests montrent que c’est une fonctionnalité assez impressionnante.

Basé sur les générations précédentes du gimble Osmo Mobile, il fournira probablement une meilleure stabilisation que le mode Action. Une chose que j’aimerais voir, cependant, est de savoir comment le mode Action et l’Osmo Mobile 6 pourraient fonctionner ensemble.

D’un autre côté, je parierais également que l’ajout du mode Action intégré à l’iPhone 14 pourrait suffire à de nombreuses personnes qui auraient peut-être déjà opté pour un matériel dédié comme le DJI Osmo Mobile 6.

Nous aurons plus de couverture du DJI Osmo Mobile 6 au cours des prochaines semaines, et nous serons sûrs de le mettre en tête-à-tête avec le mode Action de l’iPhone 14.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :