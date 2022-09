Maintenant, vous pouvez également avoir l’île dynamique sur Android (ou quelque chose de similaire)

L’application est déjà disponible sur le Play Store : elle s’appelle dynamicSpot et est développée par Jawomo.

L’île dynamique a été la fonctionnalité qui a le plus brillé lors de l’événement Far Out d’Apple qui a dévoilé au monde le 7 septembre les nouveaux iPhone 14 Pro et Pro Max, un secret si précieux qu’il est gardé en Jamaïque. Il s’agit d’une fonctionnalité qui n’est disponible que dans les deux modèles phares de la nouvelle génération et qui constitue également un excellent gadget pour masquer les caméras et les capteurs avant. L’île dynamique est une île de pixels qui, en plus de masquer les capteurs centraux, interagit également avec le système d’exploitation du smartphone, intégrant des notifications et des fonctions spécialement conçues.

En quelques jours, Dynamic Island s’est également retrouvé dans les lignes de code des développeurs Android. Comme vous pouvez le voir sur le Play Store, beaucoup ont essayé de le reproduire et de le rendre disponible sur les smartphones via des applications. Les résultats jusqu’à présent n’ont certainement pas été exceptionnels, étant donné que l’une des applications les plus téléchargées pour cette fonctionnalité peut se vanter d’une note de seulement 1,2. Maintenant, cependant, il semble y avoir un concurrent capable d’approcher le design d’Apple.

Comment fonctionne DynamicSpot

L’application qui devrait amener Dynamic Island sur Android s’appelle dynamicSpot et est développée par Jawomo. Nom pas très original mais rappelons qu’il s’agit d’une application créée spécifiquement pour copier une fonctionnalité d’un autre smartphone. Une fois téléchargé, il sera possible de recevoir des notifications dans une encoche ovale qui sera créée autour de la caméra sur l’écran.

Pour certifier sa fonctionnalité est Android Authority. Le portail dédié au système d’exploitation Google précise que les animations ne sont pas aussi fluides que celles du concurrent et que certaines fonctionnalités doivent encore être optimisées. Pourtant le résultat semble assez satisfaisant. Au contraire.

dynamicSpot offre également la possibilité d’accéder à une version premium : avec 4,99 $, vous pouvez obtenir la version Pro et débloquer de nouvelles fonctions. Pour vérifier la partie confidentialité : d’après ce que vous lisez sur le Play Store pour fonctionner cette application a besoin d’accéder à beaucoup de données sur notre smartphone, même si (d’après les développeurs) aucune information client ne sera stockée en mémoire ou partagée avec des tiers déclencher.