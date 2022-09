Fossile d’une loutre géante trouvée en Ethiopie : elle avait la taille d’un lion et pesait 200 kg

Les restes fossiles d’une énorme loutre ont été découverts dans la basse vallée de l’Omo, en Éthiopie. L’animal préhistorique a coexisté avec les australopithèques.

La taille de la loutre géante en comparaison avec un être humain, un australopithèque (son contemporain) et trois loutres modernes. Crédit : Sabine Riffaut, Camille Grohé / Palevoprim / CNRS – Université de Poitiers

Dans un site paléontologique en Ethiopie, les restes fossiles d’une loutre géante ont été découverts, les plus grands ayant jamais vécu sur Terre, du moins parmi ceux connus des scientifiques. L’animal avait en fait la taille d’un lion moderne, d’environ quelques mètres de long, avec un poids estimé à 200 kilogrammes. Pour rendre la découverte encore plus exceptionnelle, le fait que cette énorme loutre avait des habitudes terrestres, elle n’était en fait pas aquatique ou semi-aquatique comme les loutres modernes.

La découverte et la description des fossiles de la loutre géante a été une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques français de l’Université de Poitiers, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Observatoire de la Terre Lamont-Doherty de l’Université Columbia de New York (États-Unis) et le Centre Français des Études Éthiopiennes. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Camille Grohel, professeur au Laboratoire Paléontologie Évolution Paléoécosystèmes Paléoprimatologie de l’université française, ont trouvé les restes de l’animal préhistorique dans la basse vallée de l’Omo au sud-ouest de l’Éthiopie, un site paléontologique pliocène intéressant. L’espèce a été classée sous le nom scientifique de Enhydriodon omoensis juste en hommage à la région où ses fossiles ont été trouvés, quelques dents et un grand fémur.

Les loutres préhistoriques du genre Enhydriodon étaient déjà connues pour être les plus grandes de tous les temps, mais aucune ne correspond à la nouvelle espèce en taille, qui a coexisté avec nos ancêtres australopithèques il y a entre 3,5 et 2,5 millions d’années. Comme indiqué, la loutre pesait environ 200 kilogrammes, un véritable colosse par rapport à la loutre européenne moderne (entre 7 et 12 kilogrammes), mais aussi par rapport à la loutre géante sud-américaine (32 kilogrammes) et la loutre de mer du Pacifique Nord (45 kilogrammes) . ). À partir d’analyses des isotopes trouvés dans les dents, les chercheurs ont déterminé que les loutres du genre Enhydriodon mangeaient des mollusques, des crustacés, des tortues, des crocodiles et d’autres animaux aquatiques, menant une vie aquatique ou semi-aquatique tout comme les loutres modernes. Cependant, les découvertes sur la nouvelle espèce ont révélé un détail surprenant : les isotopes des dents d’Enhydriodon omoensis sont en fait comparables à ceux des carnivores terrestres de la vallée de l’Omo, comme les grands félins et les hyènes. Les chercheurs pensent donc qu’il se nourrissait d’herbivores, tout comme les autres prédateurs de la savane.

Avec les prochaines enquêtes, les chercheurs tenteront de comprendre les raisons qui ont conduit à l’extinction d’animaux aussi extraordinaires et fascinants. Les détails de la recherche « Lutrinae Bonaparte, 1838 (Carnivora, Mustelidae) from the Plio-Pleistocene of the Lower Omo Valley, southwestern Ethiopia: systématique and new insights into the paleoecology and paleobio-geography of the Turkana otters » ont été publiés dans le revue Publications Scientifiques.