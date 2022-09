Meilleurs chargeurs MagSafe pour iPhone 14 : batteries portables, supports 3 en 1, supports, etc.

La première vague de commandes d’iPhone 14 commence à arriver, et alors que vous installez tout sur votre nouvel appareil brillant, nous décomposons tous les meilleurs chargeurs et accessoires MagSafe. Allant des ajouts indispensables à votre transport quotidien aux offres adaptées au bureau et à la table de chevet, aux supports de voiture et aux convertisseurs, vous trouverez nos favoris de toutes les grandes marques compatibles avec l’iPhone 14.

Le support de charge MagSafe d’Apple en est maintenant à sa deuxième année complète de sortie dans la nature. Depuis ses débuts avec l’iPhone 12 en 2020, nous avons maintenant vu de nombreuses marques remplir leurs écuries d’accessoires avec une large gamme de chargeurs, de supports et d’autres équipements conçus pour les derniers Apple.

Si vous n’avez pas encore marqué d’étui pour votre nouvel iPhone 14, assurez-vous de consulter notre liste des meilleures recommandations. Avec tout ce qui concerne les plus grandes marques telles que Nomad, OtterBox, Spigen, Caseology, etc., vous trouverez toutes les meilleures options pour chaque combiné de l’écurie Apple. Mais pour l’instant, c’est aux meilleurs chargeurs MagSafe pour équiper votre iPhone 14.

Meilleur chargeur MagSafe pour iPhone 14

Pour commencer notre liste, il n’y a pas d’accessoire plus essentiel pour l’iPhone 14 qu’un chargeur MagSafe. Ceux-ci viennent maintenant dans toutes sortes de facteurs de forme, mais le modèle officiel 15W d’Apple est toujours la meilleure option pour obtenir de votre appareil une technologie de charge magnétique à moins 39 $.

Il existe également d’autres options sur le marché qui offrent des vitesses de 15 W d’autres marques. Deux de nos favoris sont de Nomad et Belkin, bien que chacun d’eux offre des prix plus élevés que même la propre version d’Apple d’un chargeur MagSafe.

Chargeur Belkin 15W MagSafe avec béquille : 60 $

Chargeur Nomad Base One 15W MagSafe : 100 $

Plusieurs marques vendent également des chargeurs de 7,5 W plus abordables qui ne débloquent pas les vitesses de charge complètes de MagSafe pour ceux qui veulent économiser de l’argent. Voici quelques-uns de nos favoris, qui se vendent tous moins cher que le modèle officiel.

Chargeur magnétique Satechi USB-C : 30 $

Chargeur sans fil magnétique Belkin : 21 $

Chargeur sans fil magnétique RAVPower : moins de 20 $

Les supports multichargeurs fonctionnent avec l’iPhone 14 et plus

Lorsqu’il s’agit d’alimenter plus que votre iPhone 14, certains des meilleurs chargeurs MagSafe du marché sont de la variété multi-appareils. Parmi les différents modèles qui ont fait leur apparition au cours de la dernière année, trois modèles, en particulier, se démarquent.

Chargeur sans fil Belkin 15W MagSafe 3-en-1 : 150 $

Nomade Base One Max : 150 $

Douze Sud HiRise 3 : 100 $

Les batteries portables offrent une charge MagSafe loin de chez vous

Les batteries portables MagSafe ont également explosé en popularité au cours de l’année écoulée, le lancement de l’iPhone 14 marquant une sélection assez notable d’offres préférées et récentes sur le marché. La propre vision d’Apple du design (form factor) reste l’une des options les plus populaires, bien que, récemment, nous ayons vu d’autres marques notables entrer pour prendre en charge les offres d’alimentation portables avec les leurs.

Banque d’alimentation Anker Slim MagSafe : 50 $

Banque d’alimentation Anker 10 000 mAh MagSafe : 80 $

OtterBox MagSafe Power Bank avec passage MagSafe : 70 $

mophie MagSafe power station support sans fil : 130 $

Le support et les supports maintiennent les choses en place

En ce qui concerne l’équipement MagSafe pour soutenir votre iPhone 14 ou l’intégrer dans votre configuration MagSafe, nous avons une marque qui est facilement un favori des fans autour de ces pièces. Plus tôt dans l’année, Moment a lancé une collection de supports MagSafe conçus pour placer les combinés d’Apple à peu près n’importe où, dont plusieurs pour les photographes et les vidéastes. Nous avons déjà examiné le produit phare Mobile Filmmaker Cage, mais la gamme regorge également d’autres offres.

Emmenez MagSafe sur la route avec un support de voiture

La dernière catégorie notable d’accessoires MagSafe pour iPhone 13 à garder définitivement sur votre radar est celle des supports de voiture. Allant d’offres plus simplistes qui ne font que garder votre combiné en vue, de chargeurs prêts pour la route et bien plus encore, de nombreuses marques notables sont entrées dans l’espace. Voici trois de nos favoris :

Supports de voiture iOttie Velox MagSafe à partir de 20 $

Support voiture Belkin MagSafe pour grille d’aération : 31 $

Support voiture Anker PowerWave MagSafe : 40 $

